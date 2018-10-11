裕隆集團與台積電慈善基金會攜手　倡議台灣高齡社會創新價值

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）國慶日前夕，裕隆集團社會創新講座特別邀請台積電慈善基金會張淑芬董事長，以《把愛送出去—從社群行銷到價值共創之企業公民社會創新思維》為主題，分享台積電推動慈善公益和企業志工的經驗，更透過高階主管與一線同仁對話激盪，尋找未來兩大產業標竿企業攜手慈善公益和共推社會創新的方向。
台積電慈善基金會董事長張淑芬分享她與台積電志工投入社會公益一連串行動，從八八水災、高雄氣爆、花蓮震災，不僅發動企業和員工捐款，更結合員工專業能力提供服務，還發動員工旅遊和產品認購，核心理念就是要與服務對象建立起長期支持伙伴關係，不只給力，更要培力，才能建立永續服務。張淑芬董事長更強調，基金會四大服務主軸裡就有「關懷弱勢、照護獨老、推廣孝道」這三項是圍繞台灣高齡社會的重要議題，她期望未來能有更多企業一起加入把愛送出去的行列。
裕隆集團副執行長陳國榮表示，從創辦人嚴慶齡和吳舜文總裁，一直到執行長嚴凱泰，裕隆集團不僅傳承積極參與社會公益的典範，更自我期許為使用者創造移動價值──以產品服務串聯人、車、生活的「幸福輪轉手」。面對台灣高齡社會的挑戰，「全齡」產品設計和服務創新正是裕隆當前的重要策略方向，台積電「百善孝為先」的價值正與裕隆「以人為本」的精神不謀而合，將是雙方攜手慈善公益和共推社會創新的重要方向。
陳國榮說，他真實感受高齡化浪潮就在身邊，常在茶水間聽到同仁說需要照顧家裡失智症的長輩，更有同仁說因爸爸媽媽行動不便，已經快十年沒有全家人出去玩，也沒有參加過員工旅遊，因此集團特別在重陽節前夕辦理『9453孝親福氣友善小旅行』，出動裕隆自己設計的台灣第一台國產全齡福祉車Luxgen V7 Eco Hyper親自到府接送，50位員工家庭加起來近一千歲的行動不方便的長輩，全家人一起出來玩一天，讓照顧的人可以喘口氣，讓被照顧的也可以透透氣，大家都好好鬆一口氣，感受全家人的幸福時光。
陳國榮演講中恭喜台積電創辦人張忠謀榮任APEC台灣領袖代表，更說台積電創辦人張忠謀博士和基金會張淑芬董事長伉儷不僅將在APEC為台灣發聲，讓世界看見台灣，更讓各經濟體領袖看見台灣企業不斷透過產品設計、服務創新及企業公益資源投入社會議題，實踐企業社會責任，更推動社會創新和服務發展的努力成果，並以此跟世界連結，讓人類生活更美好。