裕隆集團與台積電慈善基金會攜手　倡議台灣高齡社會創新價值

（台灣英文新聞／財經組綜合報導） 國慶日前夕， 裕隆集團社會創新講座特別邀請台積電慈善基金會張淑芬董事長， 以《把愛送出去—從社群行銷到價值共創之企業公民社會創新思維》 為主題，分享台積電推動慈善公益和企業志工的經驗， 更透過高階主管與一線同仁對話激盪， 尋找未來兩大產業標竿企業攜手慈善公益和共推社會創新的方向。

台積電慈善基金會董事長 張淑芬分享她與台積電志工投入社會公益一連串行動， 從八八水災、高雄氣爆、花蓮震災，不僅發動企業和員工捐款， 更結合員工專業能力提供服務，還發動員工旅遊和產品認購， 核心理念就是要與服務對象建立起長期支持伙伴關係，不只給力， 更要培力，才能建立永續服務。張淑芬董事長更強調， 基金會四大服務主軸裡就有「關懷弱勢、照護獨老、推廣孝道」 這三項是圍繞台灣高齡社會的重要議題， 她期望未來能有更多企業一起加入把愛送出去的行列。

裕隆集團副執行長陳國榮表示，從創辦人嚴慶齡和吳舜文總裁， 一直到執行長嚴凱泰，裕隆集團不僅傳承積極參與社會公益的典範， 更自我期許為使用者創造移動價值── 以產品服務串聯人、車、生活的「幸福輪轉手」。 面對台灣高齡社會的挑戰，「全齡」 產品設計和服務創新正是裕隆當前的重要策略方向，台積電「 百善孝為先」的價值正與裕隆「以人為本」的精神不謀而合， 將是雙方攜手慈善公益和共推社會創新的重要方向。

陳國榮說，他真實感受高齡化浪潮就在身邊， 常在茶水間聽到同仁說需要照顧家裡失智症的長輩， 更有同仁說因爸爸媽媽行動不便，已經快十年沒有全家人出去玩， 也沒有參加過員工旅遊，因此集團特別在重陽節前夕辦理『9453 孝親福氣友善小旅行』， 出動裕隆自己設計的台灣第一台國產全齡福祉車Luxgen V7 Eco Hyper親自到府接送，50位員工家庭加起來近一千歲的行動不 方便的長輩，全家人一起出來玩一天，讓照顧的人可以喘口氣， 讓被照顧的也可以透透氣，大家都好好鬆一口氣， 感受全家人的幸福時光。

陳國榮演講中恭喜台積電創辦人張忠謀榮任APEC台灣 領袖代表，更說台積電創辦人張忠謀博士和基金會張淑芬董事長伉儷不僅將在APE C為台灣發聲，讓世界看見台灣， 更讓各經濟體領袖看見台灣企業不斷透過產品設計、 服務創新及企業公益資源投入社會議題，實踐企業社會責任， 更推動社會創新和服務發展的努力成果，並以此跟世界連結， 讓人類生活更美好。