桃園年底公告社會住宅出租辦法  2019年2月受理申請

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）桃園市社會住宅出租辦法預計今年底公告，為讓市民暸解後續桃園社宅承租規定，今(11)日上午於中路二號社會住宅召開記者會說明，並帶大家參觀未來中路二號社會住宅標準配備屋、樣品屋，鄭市長表示，社會住宅保障最基本的居住權利，桃園要給年輕人住得起、住得好的家。

鄭文燦市長說明， 18 歲以上、設籍桃園滿一年或具桃園市就學、就業事實者、家庭成員於北部區域（基北北桃竹竹）均無自有住宅、平均每人每月所得不超過新臺幣4萬7,922元、不動產總價值低於540萬元、未申請租金補貼、包租代管者，即符合桃園社會住宅申請資格 。為了讓剛上大學的年輕人也能有入住社會住宅的機會，桃園也特別開放18歲以上符合資格者申請。

鄭市長指出，社宅申請對象將以「七成青年三成弱勢」為原則，並採混居概念，承租期限以 3 年為一期，可續租一期，符合住宅法規定之經濟或社會弱勢者，或符合特殊情形者，桃園市政府將另訂標準採專案認定，不受6年租期限制。此外，租期屆滿仍符合申請資格者，也請承租民眾記得於租賃期限屆滿前三個月申請續租。



鄭文燦市長視察社會住宅樣品屋。(圖片桃園市政府提供）

鄭市長強調，中路二號將於明(108)年初公告招租申請，租金參考周圍市價行情，一般戶市價8折，月租金一房型6, 250元／月、二房型11,500元、三房型14,000元；政策戶另由市府編列差額補貼至6 折，月租金一房型4,700 元、二房型8, 700元、三房型10,500元，管理費每坪67元另計。桃園市政府都市發展局表示， 中路二號社宅提供優質物管服務，租坪僅計室內坪、陽臺、小公，不將大公計入，目標是讓民眾以經濟實惠價格承租社會住宅。

桃園市政府住宅發展處補充，目前已拍攝中路二號標準配備屋、樣品屋環景照，樣品屋部分，一房型為HOLA贊助，二房型為弘洋贊助，三房型為特力屋贊助，即日起提供線上720度環景看屋，使欲承租民眾可以提前暸解各房型社宅樣貌（線上綱址： http://housing.tycg.gov. tw/ HouseRent / por t al/ HouseDet ai12)。民眾針對本市社會住宅出 租規定如想進一步瞭解，可電洽住宅發展處住宅規劃科詢問（電語： (03) 3298600 分機 301- 330) 。

社會住宅樣品屋照。(圖片桃園市政府提供）

社會住宅樣品屋照。(圖片桃園市政府提供）