【美福食集 X 八月堂】奶油海鹽可頌限定推出！

2017年2月甫開幕就造成搶購熱潮、號稱殿堂級可頌品牌「八月堂」，10/16(二)～10/28(日)將於美福食集快閃登場！除了八月堂超人氣的每日現烤口味：蜂巢可頌、朱古力可頌、炙燒明太子可頌、法式莓果可頌及雪花檸檬可頌等之外，更搶先推出美福食集獨家首賣限定款「奶油海鹽可頌」，加倍的頂級奶油清香與海鹽滋味相融，讓喜愛八月堂的朋友搶先品嚐到純粹鹹香的幸福滋味！

另活動期間內，凡於美福食集消費滿3500元，即可獲贈「八月堂可頌六入乙盒」兌換券乙張，口味任選，每日限量20張，當日送完為止！此外，品嚐可頌怎麼能不來杯好咖啡？持美福食集購買八月堂之當日結帳發票，至一樓咖啡吧，再享美式黑咖啡買一送一 (限當日兌換完畢)！

全台獨家搶先開賣 驚喜滋味「奶油海鹽可頌」只在美福食集

「美福食集」向來只給消費者最好的食材體驗，與八月堂堅持日式職人精神、嚴選世界級優質食材的理念不謀而合，10/16(二)～10/28(日) 每日現場烘烤、限量出爐，將聯手給予消費者品嚐最純粹的感動。此次快閃活動，將全台獨家首賣全新的限定口味「奶油海鹽可頌NT$42」，以八月堂外酥內軟的經典蜂巢可頌為底，選用歐洲頂級天然奶油、日本百年品牌麵粉與ISO認證雞蛋，運用獨門摺層手法、呈現天然奶油清香，並於上層再度均勻抹上頂級天然奶油烘烤，散發雙倍的天然奶油清香，接著灑上純淨海鹽，襯托出清爽口感。別處吃不到的期間限定鹹香風味，只在美福食集！

美福會員大方獨享 滿額即贈八月堂可頌乙盒！

專屬美福食集會員的獨享優惠來囉！為回饋美福食集會員，凡10/16(二)～10/28(日)至美福食集消費單筆滿3500元，即可獲贈「八月堂可頌六入乙盒」兌換券乙張，每張限兌換一盒，口味任選(口味依現場實際狀況為主，恕無法指定)，每日限量20張，限當日兌換完畢，持兌換券者仍須照動線依序排隊兌換。另於活動期間，美福食集購買八月堂，憑當日購買發票，於一樓咖啡吧購買美式黑咖啡可享買一送一優惠！讓殿堂級的美味在香濃咖啡的襯托下，更加回味迷人。