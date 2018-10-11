全球第二大流行病襲捲台灣 這幾大族群的人要當心

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）愛美不曬太陽，把身體包得密不透風以防曬到陽光？醫師提醒：少曬太陽的人當心骨鬆，骨質疏鬆症是僅次於心血管疾病的全球第二大流行病，一旦骨鬆易導致骨折，除了喪失行動上的自主權，更嚴重的是約有2成5的機率會在一年內死亡。

彰化基督教醫院醫療長謝明家醫師表示，台灣已經正式邁入老齡社會，隨著老化，各項慢性病隨之而來，其中最容易被忽視的就屬骨質疏鬆症了，世界衛生組織已經認定骨質疏鬆症是僅次於心血管疾病的全球第二大流行病。在台灣，因為骨質疏鬆症的高盛行率，使得國人髖部骨折的發生率位居亞洲第一、世界第九。

世界骨質疏鬆基金會IOF（International Osteoporosis Foundation）指出50歲以上的人群中，多達三分之一的女性和五分之一的男性會因為骨質疏鬆的問題而易導致骨折。

骨折會引起嚴重的疼痛、無法行動和長期殘疾，其中又以髖骨骨折為最嚴重，因為一旦發生髖骨骨折，往往需要他人的輔助照護，也喪失行動上的自主權，更嚴重的是約有20~25%的機率會在一年內死亡。

彰基微創脊椎中心主任陳建民醫師表示，台灣女性很怕曬太陽，但在戶外曬太陽補維他命D，曬太陽可促使維生素D的生成，強化鈣質吸收，只要避開在炎熱的大太陽下曝曬，避免中暑，建議曬太陽時間為，早上09：30～10：30，下午16：00～17：00，，也可利用自家的陽台成為捕捉陽光最佳場域。

陳建民醫師也提到，長輩由於骨質疏鬆症並沒有明顯的症狀，多數民眾都是發生了骨鬆性骨折後，才驚覺自己有骨質疏鬆的問題。幾乎七成骨鬆骨折患者未曾接受過骨鬆治療，因此，骨質疏鬆症常被稱為隱形的殺手。

骨質疏鬆症的高風險群包括父母有骨質疏鬆症或駝背症狀者、年過50歲或已停經進入更年期的婦女、體重過輕、連續服用類固醇超過三個月，或長期服用胃藥（氫離子幫浦抑制劑）及抗癲癇藥物、有甲狀腺或副甲狀腺機能亢進、有喝酒或抽煙習慣、避吃奶類製品又不使用鈣片、以及每天日照少於10分鐘又無攝取維生素D補充劑者。

彰基骨科部部主任謝承樸醫師提醒，一旦確定骨質疏鬆症，就應該積極治療，避免骨質持續疏鬆脆弱造成傷害。