全球最長航班！ 新加坡直飛紐約19小時不停站

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）新加坡航空今（11）日首航全球最長商業營運航班，新加坡直飛紐約，全程19個小時（正常天候狀況18小時45分鐘），挑戰乘客極限。

《法新社》報導，這條長達16,700公里的航線，將由空中巴士機型Airbus A350-900ULR擔綱重責大任，可搭載161名旅客。為了提供最佳服務，除了2名機師，13名機組成員將輪流上場，各有至少4小時的休息時間。

旅客無需擔心無事可做，若忘了帶本小說來打發時間（或兩本），機上提供了約1,200小時的電影與電視節目，足足可放映七周，完全可以來一場電影馬拉松。新航更提供特製「健康」菜單，讓旅客在漫漫旅途中，能享用號稱可促進健康的有機餐點。

客艙硬體也不馬虎，挑高天花板、較大的窗戶、燈光等都設計來緩解時差症狀，為旅客減輕長程飛行的壓力身心壓力。根據研究，長途飛行要盡量避免酒精類、會引發脹氣、放屁的食物，更要注意水分攝取是否足夠，防止因久坐而出現的深度靜脈栓塞。

在此之前，全球最長航班是卡達航空的紐西蘭奧克蘭飛卡達杜哈航線，歷時17小時40分鐘。飛航顧問公司Endau Analytics指出，各大航空儼然投入了長程航線之爭，盼能開闢利基市場，擴大獲利。

新航也特別推出了由台北出發的促銷方案，旅客從台北往返新加坡，搭配新加坡往返紐約（紐華克機場）優選經濟艙，可享新台幣52,858（含稅）元特惠票價，適用去程日期為2018年10月22日至2018年12月9日。