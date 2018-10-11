(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)受到今（11）日美國股市大跌的影響，台灣等亞洲國家股市，價格也全面走低，日經指數也一度重挫了1000多點。

日本《NHK》報導，東京股市受到美國股市影響，在今日上午開盤後，就一路走低。在上海股市更新今（2018）年最低點時，日經指數甚至一度跌破1000點。

根據報導，雖然之後市場有稍微冷靜，買回股票，但日經今日收盤時，仍跌倒剩下22590.86點，是今年第三低。

日本民衆關心股價下跌（美聯社）

《日本經濟新聞》介紹日本專家説法，表示看到今日上午中國股票下跌後，境外對沖基金隨即開始抛售日股，導致花王等與中國相關之日本知名企業股價，出現下跌情形。

另一位日本投資專家則告訴《日本經濟新聞》，按照過去經驗，在股票大跌後一個月，股價常會不穩定，因此需要提高警覺。還有交易員表示，自己在美國股市回穩前，不會積極進場買股票。

對此，日本《產經新聞》報導，日本官房長官菅義偉，在今日上午記者會中，表示雖然日經指數下跌，但日本企業收益不斷創新高，且勞動及所得情況也有所改善，可見日本經濟良性循環已經開始。

日本官房長官菅義偉記者會照片（翻攝自内閣官房公佈之記者會影片）

另外，根據報導，菅義偉還提到，除了美國現在景氣正好外，世界其它地方經濟基本盤，也相當穩固，因此安撫投資人，説明股價下跌對日本的影響，是有限的。

日股慘遭血洗 日經一度重挫1000多點