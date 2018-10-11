TEDx 10週年國際盛會　2019 在台灣舉辦

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）號稱全球從線下到線上最受歡迎的知識社群、內容平台 – TED，在昨天10 月10 日宣布：TEDx 10 週年在世界各主要區域，共選定5個城市，於2019 舉辦名為TEDxWeekend 活動，其中之一即為台灣的台北市，為期3~5 天。

活動參加對象主要是來自亞洲與全球各地的TEDx 團隊成員，將進行TEDx各項創新與創意活動。

TED 在新聞稿指出，該平台的知識影響力與社群創造力，超越地域疆界、跨越種族文化，TED xWeekend Taipei, Taiwan 2019 工作小組歷經籌劃討論、溝通協調近一年的時間， 讓台灣入選為五個舉辦地之一。

圖片: TED

負責主辦、策展 TEDxWeekend 2019 的 TEDx 大使李欣龍表示：TED 以網路「去中心化」的精神，發展由下而上的廣泛參與，是數位創新的實務典範。台灣與世界邁向數位經濟、數位社會，成為匯聚創意並轉化為行動的催化角色，一 同面臨人類在環境永續發展之挑戰。

接續 ABAC (APEC 企業諮詢委員會)於今年7月在台灣舉辦的「數位創新論壇」，代表台灣具備未來發展數位社會的開放環境與國際連結，與世界夥伴共創、共享、共容。

TED 用 ideas 改變世界，透過全球各地舉辦 TEDx，串連多元知識社群，創造了 點閱率數十億以上的網路分享平台。在台灣，TED 也已成為企業主管、上班族、老師與學生們，用來吸收新知、教育訓練，甚至作為邏輯思考、溝通能力、簡報技巧訓練的參考。

李欣龍說：台灣的言論自由，很適合舉辦以知識為導向的國際盛會。

前交通部長賀陳旦表示：歡迎各國與會人士來體驗台灣社會的開放多元，見證台灣先天具有滋潤和發揚TED的養分。

PChome 董事長、APEC 企業諮詢委員會(ABAC)數位創新工作小組主席詹宏志指出：TED 的跨界分享，呈現數位社會的知識共享、協作參與，讓世界各地的點子、 想法被看見、聽見、實踐，也讓非主流有機會成為主流，如原住民文化與創作、 獨立發片、原創商品….等。

文化部長鄭麗君提到，TEDxWeekend 在台灣舉辦，相信會強化台灣與跨國知識社群的連結，台灣位居銜接亞洲樞紐，是知識文化創新與創意融合的最佳代表。

面對數位科技的破壞式創新，時下的討論多偏重在「創新」所帶來的機會，但相對較少注意到「破壞」的部分，也就是對經濟、 社會與生活各個層面的衝擊。

然而，要真正掌握「創新」帶來的機會，政府、企業家與勞動者都必須對「破壞」有更深刻的瞭解，並共同推動各項制度變革，才能讓數位科技應用被廣泛接受，達到數位經濟的包容性成長。

圖片來源: TED