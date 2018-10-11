水土保持局：以整體性的防災考量　提升坡地災害應變能力

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）行政院農業委員會水土保持局今(11)日在台北舉行「2018大規模崩塌防減災技術交流國際研討會」，邀請大規模崩塌防災相關領域的義大利、荷蘭、瑞士、美國、日本及台灣共10名專家學者共同分享經驗與技術，預防氣候變遷可能帶來的大規模崩塌危害，現場討論熱烈。

水土保持局局長李鎮洋稍早接受訪問時表示，他們這次在台北辦理防減災的國際研討會，是由於2009年因莫拉克颱風重創南台灣造成高雄小林村發生大規模的崩塌以及500餘人死亡，崩塌所影響的層面非常的廣，也是台灣不能承受之重。

他說，所以從那個時候開始就在思考，台灣還有那些地方有可能像小林村會發生大規模的崩塌？那麼是否有那些方式讓有關單位可以在事前去暸解或預防災害的發生？

水土保持局於是在2016年提出4年的中程計畫：「大規模崩塌防減災計畫」，並於2017年展開執行至今。

當然，大規模崩塌議題不只有日本關心，世界各國亦很關切。尤其是在未來氣候變遷的影響之下，這個可能性將會越來越大，各國對此表示憂慮。為此，台灣政府走在世界的前端，已有先期的研究，並希望在執行完該計畫後，針對台灣可能發生大規模崩塌的地點及影響區域等，可以發展一個先期的預警系統，如同現行水保局土石流防災應變系統，可以發布警戒。

▲以上為水土保持局長李鎮洋。(照片由台灣英文新聞拍攝)

至於為何要辦國際研討會呢？李鎮洋說，台灣在努力的過程裡面也希望可和國外已經在做這方面工作的國家，和他們進行經驗的分享。所以，國際研討會的目標就是希望透過六國的專業人員與教授，能夠互相交流與分享經驗，讓各國的人民的生命財產安全可以獲得保障。

有別於前幾年舉辦的國際研討會，他進一步的說，這次邀請到的國家分別有美國、瑞士、日本、義大利、荷蘭，這和前幾年受邀前來台灣分享經驗的國家有些許不同，而且規模也沒有今年的大，更與國內國家災害防救科技中心、中興大學、成功大學、台灣大學等跨產官學研等單位合作，希望在短期內把國內外的經驗整合，變成可用、可操作的「早期防災警戒系統」，協助防災應變達到更好的效果。

未來這個系統是否會和國家預警系統結合呢？李鎮洋表示「會」，根據《災害防救法》，只要在大規模崩塌預防有一個完整可操作的系統之後，那麼就會跟現在的水土保持局「土石流應變系統」做結合。因為，台灣的山坡地所面臨的天然災害共有三種，分別是崩塌、地滑與土石流。

他補充，目前只有小規模的崩塌放到最後，是因為這個部分最難預測，因為它是表面的沖刷崩塌，所受的影響除了豪雨以外，還有諸多因素造成。只要各方面都有把握時，小規模的部分就越來越有把握了。最後，只要把這三個都結合起來，台灣在有關山坡地等的預警系統，可說是走在全世界的前端了。

至於民眾會在什麼樣的情況下接收到預警系統，李鎮洋表示，要看崩塌的因素。目前為止，水土保持局認為，最大的可能就是豪雨，而這個跟防災應變是一樣的。由於豪雨會滲入地底到深層的地下水，因此就會改變地下水位，也會造成地質較破碎的部分可能會浮起來，使得不穩定性增加。

最後，他說，對於民眾多久時間可以收到，就待未來研究結果。現在比較肯定的是降雨是最重要的因素，未來的崩塌的速度與加速度，還是地下水位的上浮的力量，這部分都有待下一階段的研究來做確定，屆時會把掌握住的幾個因素做成預警。

今日上午的研討會，由中央研究院環境變遷研究中心主任許晃雄以「氣候變遷對台灣天然災害的衝擊」展開，並由瑞士洛桑大學教授Michel Jaboyedoff 以「大規模坡體滑動及相關地質災害評估」結合世界各國近年發生的大崩塌事件，並分享瑞士的經驗。

義大利國家研究委員會主任Alessandro Pasuto以「大規模坡面滑動的發展階段」，從過去歐洲國家發生的大崩塌的歷史案例，早自上萬年前的伊朗、上千年前的瑞士阿爾卑斯山、到距今700年左右的奧地利陸地崩塌到海底的海床崩塌等，結合過去各頂尖專家學者的研究進行分析與解說。

另外，其他國外專家學者，如美國地質調查所研究員的Brian Collins，荷蘭Deltares研究中心研究員也會陸續上台分享經驗與技術。

▲水土保持局長李鎮洋(右四)與各國專家學者合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)