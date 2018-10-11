海莉請辭美駐聯合國大使 為問鼎白宮鋪路？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國駐聯合國大使海莉（Nikki Haley ）9日閃電請辭，為白宮投下震撼彈，被視為共和黨明日之星的她，作風強悍、偶與川普扞格，卻還能得到川普的嘉許，顯示她的手腕不容小覷，而她的政治生涯或許還有風生水起之日。

今年46歲的海莉，是美國印度裔移民後代，曾有6年南卡羅萊納州州長的歷練，外交上雖為新兵，接任駐聯合國大使2年以來，卻已樹立鮮明的個人風格。

《美聯社》報導，在備受爭議的川普麾下為美國推動外交政策，難度不可謂不高，她在聯合國力抗所謂的反美、反以色列行動，並力促安理會對北韓施加強力制裁，從而迫使金正恩重回談判桌。然而在她任內，美國在敘利亞內戰議題上，面臨了來自俄國的強烈反對，在重新制裁伊朗一事上更引來歐洲盟友連番撻伐。

海莉表示，請辭純粹是因為在政壇已倦勤。熟悉內情的人士亦指，海莉選在美國期中選舉前公布辭職消息，是為了避免執政黨若在選舉遭遇重挫，她的掛冠離去會顯得尷尬難堪。

事實上，海莉在政壇崛起後，便逐漸展露鋒芒，她更曾於2017年登上時代雜誌封面人物，被譽為「能改變世界的女人之一」。然而，隨著龐皮歐（Mike Pompeo）出任美國國務卿、鷹派代表波頓（John Bolton）擔綱新的國家安全顧問，海莉的風采不免減了幾分，連她自己都嘆道，覺得川普用了這兩名外交大將後，她的影響力似乎有遭邊緣化的態勢。

《紐約時報》指出，海莉以敢言直諫著稱，並非事事與川普同調。今年9月，她在《華盛頓郵報》撰稿，批評同僚以不具名的方式在《紐時》對川普政府口誅筆伐。她說道，「與總統意見不合時，有正確與錯誤的應對方式，我會直接致電總統，或與他會面。」當川普拒絕批評俄國總統普丁時，也是海莉敢於公開譴責俄國，直言不諱的風格頗獲國務院自家人讚賞。

川普在白宮記者會上與海莉共同宣布其辭職消息時，不吝於肯定其貢獻，這對總是與出走幕僚惡言相向的川普而言，實屬難得的「好聚好散」。至於未來生涯如何規劃？海莉駁斥了2020年出馬角逐總統的傳言，更擔保將成為川普的助選大將。內情人士透露，短期內海莉並無從政規畫，而是轉職私人企業「賺點錢」。

然而，部分人士認為，海莉是要蓄積能量，以圖來日再起。若川普2020年無意連任，海莉可能就會出馬，再不然2024年一定會投入總統大選。

誠如海莉所言，「每日披上盔甲上聯合國戰場，為美國捍衛權益，何其幸運。」來日若國家需要她，海莉或許也會再披戰袍，邁開步伐、劍指白宮。

美國駐聯合國大使海莉(左)與總統川普（美聯社）