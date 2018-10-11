道指大跌831點  台股跟進摜破萬點、跌幅創歷史新高

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）美道指周三重挫，周四台股遭拖累血洗，開盤即重挫逾5%，摜破萬點，跌幅高於周邊亞洲市場，台股加權指數收挫9,806.11點，單日跌幅（660.72點或6.1%）創下歷史新高，財經首長今早也陸續喊話指目前國內經濟相對穩定，希望民眾要有信心。
道指周三創下8個月以來最大單日跌幅，科技股重挫，同一時間美國總統川普開炮批美國聯準會（Fed）不顧近期市場波動仍持續升息舉措，直指是美股大跌幫凶，不過川普也說美股漲勢長，現在終於出現修正，意謂不用過於擔憂。
美股黑色星期三，道瓊大跌831點，周四亞股跟進，日經225指數今早盤跌3.52%，南韓KOSPI跌2.7%，香港恆生與上證指數跌逾3%。
台灣個股部份，大立光 (3008) 法說會今登場，由於公司保守看10月營收，加上美中貿易戰等變數影響，市場審慎看待法說會結果，在連日外資買超後，今日盤中打入跌停收3235元。
金管會主委顧立雄今早接受媒體訪問時強調台股基本面良好，指出截至目前為止9月份上市櫃營收比去年同期成長快10％，投資人要有信心，也不認為台股有失序問題。
財政部長蘇建榮表示，國安基金目前是「備戰狀態」，礙於進場護盤條件嚴格，因此是否進場仍需密切觀察，下午例會將進行討論，會再發新聞稿。蘇建榮認為，IMF預測明年經濟會好一點，短期波動股市難免。
行政院發言人Kolas Yotaka也表示，國安基金未來隨時備戰，行政院對台股重返萬點有信心。。