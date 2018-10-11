道指大跌831點  台股跟進摜破萬點、跌幅創歷史新高

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）美道指周三重挫，周四台股遭拖累血洗，開盤即重挫逾5%，摜破萬點，跌幅高於周邊亞洲市場，台股加權指數收挫9,806.11點，單日跌幅（660.72點或6.1%）創下歷史新高，財經首長今早也陸續喊話指目前國內經濟相對穩定，希望民眾要有信心。

道指周三創下8個月以來最大單日跌幅，科技股重挫，同一時間美國總統川普開炮批美國聯準會（Fed）不顧近期市場波動仍持續升息舉措，直指是美股大跌幫凶，不過川普也說美股漲勢長，現在終於出現修正，意謂不用過於擔憂。

美股黑色星期三，道瓊大跌831點，周四亞股跟進，日經225指數今早盤跌3.52%，南韓KOSPI跌2.7%，香港恆生與上證指數跌逾3%。

台灣個股部份，大立光 (3008) 法說會今登場，由於公司保守看10月營收，加上美中貿易戰等變數影響，市場審慎看待法說會結果，在連日外資買超後，今日盤中打入跌停收3235元。