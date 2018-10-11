突破傳統性別框架   亞太地區代表「台灣女孩日」為權益發聲

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）今（10）日是「台灣女孩日」，勵馨基金會9日與新北市政府社會局共同舉辦「新北女孩與亞洲女孩人權大使國際交流會」，邀請來自越南、尼泊爾、蒙古及新北等地區的女孩代表為各自領域發聲，包含性別暴力、童婚與童工等議題，盼透過此活動，促大眾省思，進而重視女性權益。

本次受邀的女孩代表來自各亞太地區，代表們與來賓分享自身故事，來自尼泊爾的Ashma Aryal從11歲就參加兒少協會活動，倡導保護女孩人身安全，因當地童婚、童工及人口販運問題嚴重，許多小媽媽婚後就失去受教育權，沒有工作技能無法自力更生。

Ashma Aryal表示，在性別不平等的環境下長大，需要更多勇氣才能站出來，她希望透過自身的奮鬥，讓更多世人重視女童人權。

來自蒙古的Myanganbayar Enkhtur今年17歲，她表示自從蒙古政府將中學課綱刪除健康教育課程後，2015年以來少女意外懷孕、墮胎及性病案件不斷增加，許多女孩因此受到指責，因此她透過電視節目與亞洲國家分享經驗，致力於性別與人權議題。

「我決定放下小時候被霸凌的陰影，開始追求女孩權利，成為一個改變現況的領導者！」Myanganbayar Enkhtur說。

勵馨社會福利事業基金會執行長紀惠容表示，亞洲有一些待開發的國家，女孩10多歲就被迫早婚，甚至被迫工作，淪為童工，等待救援，因此特別在國際女童日前夕，邀請亞洲跨國女權小鬥士來台分享生命故事，新北市一直給女孩有許多培力的機會，希望未來持續關注女孩，共同幫助女孩們獲得公平發展的機會。