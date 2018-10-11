東南亞歌舞萬種風情  十萬新住民齊祝國慶快樂

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市10日在市民廣場舉辦107年國慶升旗典禮，雖天公不作美溫度急降，許多民眾還是一早就以國旗裝扮參加升旗，新北市市長朱立倫也率市府團隊及與會貴賓唱國歌、國旗歌，為國家慶生，還有首度發放的1010份升旗禮「國旗桿不鏽鋼吸管」，更是10分鐘就被秒殺，幸運拿到的民眾直呼好幸運。

參加升旗的人潮擠滿市民廣場，新北市民政局準備的3000組國旗套組也在30分鐘內發送一空，更有不少人臉上彩繪國旗或穿著國旗裝，排隊領取「國旗桿不鏽鋼吸管」，實用又應景設計。

昨（10）日升旗典禮由新北市警察局樂隊與新住民團體「泰友印越舞蹈社｣，帶來精彩樂曲演奏及傳統歌舞表演熱場，當樂隊「戀愛ing｣、「明天會更好｣音符響起，澎湃激昂樂音，扣人心弦，許多民眾都大聲唱和起來。

另外由越南通譯陳秋柳所率領的新住民團體-泰友印越舞蹈社，成員來自越南、印尼、泰國、菲律賓等國家，現在第二代也加入文化推展行列，一首東南亞傳統歌舞，舞出萬種風情，也展現出新北市10萬新住民多元文化的活力。

民政局長江俊霆表示，今年國慶升旗市民參與相當踴躍，在壯闊悠揚的國旗歌中，國旗冉冉升起，氣勢磅礡萬千，還有許多民眾特別到市府大廳拍照，補捉國旗美麗身影。