脫掉高跟鞋！巴黎時裝周大牌各出奇招　CHANEL打造夢幻海灘

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)甫於近日結束的巴黎時裝週,宣告明(2019)年春夏季最新款式,知名時尚品牌Louis Vuitton、Chanel、Alexander McQueen等各有看頭,其中,老佛爺Karl Lagerfeld更是把Chanel的秀場設計推到巔峰,讓大家都玩瘋!

剛畫下句點的巴黎時裝周,帶來了許多讓人眼睛為之一亮的設計、妝髮、配件等,其中各大品牌也獨具風格,例如,Dior將舞蹈結合走秀,散發充滿自信與美的能量;而Chanel更在老佛爺帶領下,將沙灘戲水的場景搬進巴黎大皇宮;Alexander McQueen 設計靈感源於英國小鎮,其充滿異教信仰和民俗傳說,為此著迷的創意總監Sarah Burton,進而將此神秘感呈現在服裝設計上。

據 Harper's Bazaar報導,Dior在秀場外的白色巨牆上,寫著德國現代編舞者Pina bausch的一句名言:「舞吧!舞吧!否則我們只會迷失。」(Dance, Dance otherwise we are lost)

Dior時裝秀,除了追念,亦是鼓舞,激勵每一位女性創作者勇敢走在創作之途上,用身體從裡到外的力量,記敘寫下女性的生命故事,並齊心在黑暗時刻,舞出自己的光芒。



(影/youtube)

Chanel曾以火箭升空,複製巴黎鐵塔製造走秀話題,不斷挑戰秀場極限,這次Karl Lagerfeld則將沙灘海水都搬進了巴黎大皇宮,柔軟的白沙與輕輕拍打的海浪,搭配藍天豔陽的氛圍,打造出完美無瑕的夏日氣息,而該牌的謬思及愛好者也都親臨現場,包含菲瑞‧威廉斯(Pharell Williams)、凡妮莎‧帕哈迪(Vanessa Paradis)與朴秀珠(Soo joo Park)等。



(圖/Chanel)

以暗黑華麗風格聞名的 Alexander McQueen,此次靈感來自英國西部的文化古蹟Avebury小鎮,其爲沈浸於異教信仰和民俗傳說的地方,創意總監Sarah Burton為此深深著迷,秀場設計更以該鎮形象為出發點,遍佈立石、白岩、墓群打造的幻象世界,並透過服裝展現其神秘戰士力量。

該品牌表示,這是一場關乎生命的起承轉合,訴說著女性的細膩關係,以皮革的堅毅、繁花的柔情詮釋異教的剛強與浪漫,黑暗神秘的維多利亞美學在此刻,將一觸即發。



(圖/Alexander McQueen)