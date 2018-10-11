脫掉高跟鞋！巴黎時裝周大牌各出奇招　CHANEL打造夢幻海灘

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）甫於近日結束的巴黎時裝週，宣告明（2019）年春夏季最新款式，知名時尚品牌Louis Vuitton、Chanel、Alexander McQueen等各有看頭，其中，老佛爺Karl Lagerfeld更是把Chanel的秀場設計推到巔峰，讓大家都玩瘋！

剛畫下句點的巴黎時裝周，帶來了許多讓人眼睛為之一亮的設計、妝髮、配件等，其中各大品牌也獨具風格，例如，Dior將舞蹈結合走秀，散發充滿自信與美的能量；而Chanel更在老佛爺帶領下，將沙灘戲水的場景搬進巴黎大皇宮；Alexander McQueen 設計靈感源於英國小鎮，其充滿異教信仰和民俗傳說，為此著迷的創意總監Sarah Burton，進而將此神秘感呈現在服裝設計上。

據 Harper's Bazaar報導，Dior在秀場外的白色巨牆上，寫著德國現代編舞者Pina bausch的一句名言：「舞吧！舞吧！否則我們只會迷失。」（Dance, Dance otherwise we are lost）

Dior時裝秀，除了追念，亦是鼓舞，激勵每一位女性創作者勇敢走在創作之途上，用身體從裡到外的力量，記敘寫下女性的生命故事，並齊心在黑暗時刻，舞出自己的光芒。



（影/youtube）

Chanel曾以火箭升空，複製巴黎鐵塔製造走秀話題，不斷挑戰秀場極限，這次Karl Lagerfeld則將沙灘海水都搬進了巴黎大皇宮，柔軟的白沙與輕輕拍打的海浪，搭配藍天豔陽的氛圍，打造出完美無瑕的夏日氣息，而該牌的謬思及愛好者也都親臨現場，包含菲瑞‧威廉斯（Pharell Williams）、凡妮莎‧帕哈迪（Vanessa Paradis）與朴秀珠（Soo joo Park）等。



(圖/Chanel)

以暗黑華麗風格聞名的 Alexander McQueen，此次靈感來自英國西部的文化古蹟Avebury小鎮，其爲沈浸於異教信仰和民俗傳說的地方，創意總監Sarah Burton為此深深著迷，秀場設計更以該鎮形象為出發點，遍佈立石、白岩、墓群打造的幻象世界，並透過服裝展現其神秘戰士力量。

該品牌表示，這是一場關乎生命的起承轉合，訴說著女性的細膩關係，以皮革的堅毅、繁花的柔情詮釋異教的剛強與浪漫，黑暗神秘的維多利亞美學在此刻，將一觸即發。



(圖/Alexander McQueen)