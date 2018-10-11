玉山論壇開幕　蔡英文：臺灣協助亞洲　亞洲協助臺灣

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（11）日出席「玉山論壇」開幕式時呼籲，印太國家必須加強合作，共同採取行動以創造區域繁榮。

第二屆玉山論壇週四上午在臺北登場，今年的主題為「共創區域榮景」，邀請到超過50名來自18個國家的政府官員、國會議員、專家學者與會，探討公共衛生、農業、科技創新等區域議題，包括南非前總統及1993年諾貝爾和平獎得主戴克拉克（Frederik Willem de Klerk）、在印度解救奴隸兒童並獲得2014年諾貝爾和平獎的沙提雅提（Kailash Satyarthi）、美國環保署首席副助理署長西田珍（Jane Nishida），以及日本國會「日華議員懇談會」會長古屋圭司等。

蔡總統致詞時強調，全球貿易大國間日益緊張的局勢，帶來本世紀前所未有的挑戰，全球對相容性成長和永續性發展的需求不斷增長的同時，「印太國家更須加強合作，共同採取行動以塑造我們的未來。」

蔡總統提及，過去一年來，臺灣在推動新南向政策上已有顯著成果，除了臺灣政府光是去年就和新南向國家的企業簽署了69項備忘錄及意向書之外，臺灣與新南向國家人民的互動也更加頻繁，來臺念書或觀光的東南亞人民及到東南亞觀光或就學的臺灣人在2017年皆有明顯增加。

蔡總統指出，玉山論壇是政府對新南向政策和整個區域承諾的見證，今年的論壇將展現臺灣政府、民間部門等對促進區域未來永續性發展的努力。她也期盼與會貴賓共同提出想法及卓見，合作打造穩定、繁榮及永續的未來，「臺灣協助亞洲，亞洲協助臺灣」。

戴克拉克則於致詞呼籲領導人對人民及社會要有明確的遠見，才能進一步說服民眾支持。他表示，「真正領導階層的真實挑戰是說服民眾什麼對他們是最好的」。但他也提及，為達成對後代都有益的遠見，犧牲有時無可避免。

► 前南非總統及1993年諾貝爾和平獎得主戴克拉克受邀出席2018年玉山論壇（照片來源：中央社提供）

「玉山論壇：亞洲進步與創新對話」今年起由8月揭牌的臺灣亞洲交流基金會主辦，其目的為推廣政府新南向政策的民間平臺，並促進臺灣與新南向國家的民間交流。

臺亞基金會董事長蕭新煌表示，臺灣有意願且有充份準備分擔區域的責任，「臺灣不是一個問題，而是個解答」。