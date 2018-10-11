〈時評〉金錢王國的中國富豪命運

富世比估計身價高達17億美元的中國海航集團董事長王健，今年7月3日在法國普羅旺斯博尼約（Bonnieux）教堂外一堵矮牆上拍照時失去平衡，跌落矮牆外懸崖傷重不治，得年57。根據海航公司12名董事去年7月簽署的承諾：「如果他們中的任何人離開集團或在任職期間死亡，其持股將由海南省慈航公益基金會在紐約和海南的分公司共享」，「一失足成千古恨」的王健，生前所持有的14.98%海航集團股份，順理成章全部捐贈給慈航公益基金會──中國富豪一個「被捐贈」，就是17億美元身家財產，真是「慈善了 我的國」！

阿里巴巴旗下的「淘寶」，因長達十多年的假貨劣行，曾連續兩年被美國貿易代表列入「盜版黑名單」中。今年8月7日《證券時報》報導，年僅54的阿里巴巴創辦人馬雲身價高達390億美元（約新台幣1.2兆），雖然令人咋舌，倒沒啥讓人意外的；神采奕奕的馬雲，竟然在9月10日宣佈將在1年內卸任阿里巴巴執行董事長一職，這才教人意外！

馬雲隨後於9月20日加碼宣稱，因為中美貿易戰正如火如荼進行，使得他去年初承諾川普總統的「為美國創造一百萬就業機會」的支票已經無法兌現，以此表達向中國主子習近平宣誓效忠的心意，不讓人意外；11天之後，阿里巴巴證實馬雲已於10月1日放棄阿里巴巴的主要法律實體所有權，這才教人意外──中國富豪動不動「被放棄」390億美元，真是「黑吃黑了 我的國」！看在「兩岸一家親」的台灣富豪眼裡，不知是否背脊發涼、點滴在心頭？

中國女星范冰冰，自6月2日微博發文後突然音訊全無，彷彿人間蒸發，整整過了106天，才又在9月16日37歲生日當天上線，但唯一的動作也只是刪除系統自動發出的生日動態。好不容易，新華社10月3日上午報導了，范冰冰因為「陰陽合同」等偷逃稅，江蘇省稅務局已要求她繳納稅款、滯納金、罰款總計多達人民幣8億8994.6萬元（折合新台幣近40億元）。

根據報導，由於范冰冰乃首次遭稅務機關以偷稅予以行政處罰，且之前無逃避納稅遭刑事處罰情事，因此，只要在規定期限內繳納上述天價稅款、罰款，就網開一面，依法不予追究刑事責任──中國女富豪一個「被失蹤」，123天後乖乖交出8億8994.6萬人民幣，外加「反思、反省、羞愧、內疚、道歉」，被剝一層皮後，幸運保住一命，真是「花錢消災了 我的國」！看在「遊走兩岸」的台灣女藝人眼裡，是否有人民幣誠可貴，自由、生命價更高的發醒與覺悟？

綜合以上的鮮活指標案例，顯然的：中國富豪的金錢王國，一如堆疊在沙灘上的城堡，只要看不見的政治黑手輕輕一推，就瓦礫掉滿地，甚至於完全崩解，真是「厲害了 我的國」！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）