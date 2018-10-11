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班克西效應！麥當勞、IKEA推碎紙創作　幽默致敬大師

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/10/11 15:12
知名品牌秀模仿作，致敬班克西自毀作品（圖/maltesecreative、DDB Wien）

知名品牌秀模仿作，致敬班克西自毀作品（圖/maltesecreative、DDB Wien）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）英國塗鴉藝術家班克西(Banksy)，日前於蘇富比拍賣會上，將千萬元成交的畫作自毀成碎紙，此舉引發各界極大關注並掀起熱議，然而，讓人出乎意料的是，許多品牌也相繼以此為靈感來源，結合各牌商品特性推出模仿作致敬。


班克西自毀畫作（圖擷取自影片

Shopping Design報導，麥當勞品牌創意代理商之一 TBWA\ANG ，其資深創意人 Richard Agius 在 Instagram 上發布的貼文圖片，將麥當勞薯條與畫框、破碎畫作巧妙結合；另外，同為麥當勞品牌創意代理商之一的維也納 DDB，也於Facebook上發佈較為簡約的版本。


(圖/maltesecreativeDDB Wien)

自己的畫自己剪！瑞典傢具品牌 IKEA，與專業相機品牌哈蘇（Hasselblad）合作，該牌創意代理商 SMFB也銜接時事，幽默發圖表示，加把剪刀及創意，即使是大量印刷的海報也能潛力無限，或許還能獲得銀行家的賞識！


(圖/ikeanorge)

想毀屍滅跡嗎？設計師 Lee Martin 設計「Banksy Shredder」網站，任何你想碎的圖，都可以上傳至此網站，且有提供線上碎紙機產生器的程式碼及使用教學。


(圖/Banksy Shredder)
班克西
致敬
藝術
惡搞
幽默
作品

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