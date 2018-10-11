潮翻！日本和尚改編《般若心經》R&B版　洗滌人心12月來台開唱

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）超酷的正港佛系男！現任臨濟宗妙心寺派海禪寺副住持的「藥師寺寬邦」，從小熱愛音樂的他，加入現代感改編《般若心經》療癒人心，於網路上迅速竄紅，並以於各音樂會演出，將於12月來台Legacy舉辦亞洲巡迴演唱會。

「藥師寺寬邦」改編的心經不只好聽，也深植人心，網友表示，一直記不住般若心經，聽了之後就記住了。



具現代感的《般若心經》MV（圖擷取自youtube）

綜合媒體報導，39歲的藥師寺寬邦，從7年前開始修行，日前繼承了家裡400年歷史的寺廟，是日本海禪寺第16代的副住持。從小喜愛音樂的他，把《般若心經》搭配木吉他寫成歌，少年時期曾經組過樂團《kissaquo》並發行過幾張專輯，並於爾後繼承了家業入寺修行，但卻始終沒有放棄音樂這條路，甚至邊修行邊創作的想法變得更為堅定。

補充說明，Kissaquo是佛教用語，禪語寫作「喫茶去」，意思是「一起去喝茶吧」。會使用佛語命名，也是來自於從小在寺廟裡耳濡目染。2007年開始，「喫茶去」發行了5張專輯，其中都是關於家人、朋友、故鄉的故事。

今年5月藥師寺寬邦發行了《般若心經》專輯，整張專輯安排各種編曲、誦經方式不同的心經，所有版本合計共11首，並將於12月進行個人的亞洲巡迴演唱，他表示，我是個音樂人，同時也是僧人，但不是身兼二職的感覺，而是藉由音樂這種方式，能夠向大家傳遞佛教。



電音法會（影/youtube）



《般若心經》MV（影/youtube）