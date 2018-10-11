發熱卸粧產品加強清潔 鼻頭粉刺out？這些膚質宜慎選

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）日本當紅的「溫熱卸妝產品」，號稱可打開毛孔，徹底清潔汙垢，甚至連頑固的黑頭粉刺也可清的乾淨溜溜，在市場上造成熱銷，還紅到台灣。對此，皮膚科醫師邱品齊在其部落格撰文指出，溫熱感與清潔效果無關，如果肌膚容易長痘、長粉刺、敏感、泛紅的話，更要謹慎使用此類溫熱型卸粧產品。

使用卸粧產品會產生溫熱感，主要是因為添加甘油（G lycerin）、雙丙二醇（Dipropylene glycol）、丁二醇（Butylene glycol）等成分，在接觸水分之後會釋放熱能。但這種發熱效果只是暫時的，想在短短幾秒的升溫時間內「打開毛孔、加強清潔」其實很困難，唯一好處是冬天使用時較舒服。

此外，有些卸粧品還添加精華液，宣稱可以「邊卸粧邊保養肌膚」，但是卸粧品最主要的功能還是在於清潔皮膚，也不像保養品會長時間停留在肌膚上，添加護膚成分的意義不大。

沒上粧也要卸？小心變敏感

有些人即使沒化粧，卻憂心空氣髒汙會堵塞毛孔，堅持洗臉前要先卸粧，結果卸粧品帶走肌膚角質層油脂，反而破壞油水平衡。對於異位性皮膚炎、敏感性肌膚者，千萬別頂著素顏還卸粧喔。

邱醫師建議卸妝應遵循以下3項原則：

1. 只擦防曬，而且防曬品不具防水耐汗、持久型效果→以普通洗面乳清潔即可。

2. 有擦飾底乳、BB霜、CC霜、粉底→需卸粧。

3. 有擦防水抗汗的防曬品、防掉色抗暈染的彩粧品，或者化了大濃粧→需使用卸粧油卸粧。