屏東粄條文化節創意料理  新住民河粉讓人垂涎三尺

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「2018屏東粄條文化節-屏東好粄漾」將於10月13、14日在屏東公園盛大登場，今年屏東縣府除邀請在地20家業者每日提供創意粄條美食免費試吃，並舉辦粄條野餐派對，由「型男大主廚」料理節目主持人五熊現場示範粄條料理，現場還有客家產業展售、音樂表演及客庄旅遊行程。

在9日的「屏東粄條文化節」記者會上，10家粄食業者端出研發的粄條創意料理走秀上菜，包括泰式涼拌粄條、韓式炒粄條、粄條壽司客家披薩、黃金泡菜粄條等，每道料理都令人垂涎三尺，展現店家創意發想。

屏東縣縣長潘孟安表示，粄條是街頭巷弄的庶民美食，縣府為彰顯地方特色美食，從2015年開始，特別將客家人的「面帕粄」、閩南人的「粿仔」與新住民的「河粉」，結合為屏東「粄條三兄弟」，透過不同料理方式，將不同米食文化發揚光大。

「庶民美食產業化，提昇競爭力」縣長潘孟安指出，今年粄條文化節，將在地傳統美食及庶民米食文化重新包裝，融入不同的文化元素，不僅有日、韓、泰、越料理，甚至意大利麵、披薩及法式料理，也將客家元素及屏東在地食材自然融入不同料理中。

此外，屏東縣政府與「南方公園鐵道社團」合作，辦理「光華號之旅」，配合鐵道活動加深屏東在地的文化體現，歡迎民眾一起來體驗多元與創新的飲食文化。

現場一道道美味創意料理讓人食指大動（圖片來源：屏東縣政府）