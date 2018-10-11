阻中國染指美企 美嚴審外國投資11月上路

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國財政部10日宣布，11月10日起嚴加控管外國對美國進行投資，這項擺明衝著中國而來的措施，涉及27個如科技、通訊等敏感產業。

《路透》報導，8月通過的美國國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）中，明定將增強美國外資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）的權利，而CFIUS主要負責審查外資對美國企業購股及併購計畫。

財部列出的27個產業包括通訊、半導體及飛機製造業，而飛機製造業所涉種類更包含引擎零件、鋁材生產、電腦儲存裝置、導彈等軍事設備。

對美國這些產業進行投資時，若外商有權取得非公開資訊、提名董事成員、或做出其他重大決策，相關投資活動須通報CFIUS，審核是否有國安疑慮。CFIUS將於30天內決定是否通過，若否，則展開全面調查。該計畫將試行至少一年，美國將於此期間擬出正式法案。

CFIUS處理案件中，最敏感的多與中資有關，許多不乏官方色彩。今年8月，該委員會要求中國海航集團出脫曼哈頓一座建物的大部份產權。由於負責管轄川普大廈某紐約市警分局就設在建物其中一層樓，美方的確有理由懷疑中資持股的意圖。另外今年3月，美國總統川普亦以有損美國在無線科技主導地位為由，禁止新加坡商博通（Broadcom）收購美企高通（Qualcomm）。