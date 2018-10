阻中國染指美企 美嚴審外國投資11月上路

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)美國財政部10日宣布,11月10日起嚴加控管外國對美國進行投資,這項擺明衝著中國而來的措施,涉及27個如科技、通訊等敏感產業。

《路透》報導,8月通過的美國國防授權法(National Defense Authorization Act, NDAA)中,明定將增強美國外資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)的權利,而CFIUS主要負責審查外資對美國企業購股及併購計畫。

財部列出的27個產業包括通訊、半導體及飛機製造業,而飛機製造業所涉種類更包含引擎零件、鋁材生產、電腦儲存裝置、導彈等軍事設備。

對美國這些產業進行投資時,若外商有權取得非公開資訊、提名董事成員、或做出其他重大決策,相關投資活動須通報CFIUS,審核是否有國安疑慮。CFIUS將於30天內決定是否通過,若否,則展開全面調查。該計畫將試行至少一年,美國將於此期間擬出正式法案。

CFIUS處理案件中,最敏感的多與中資有關,許多不乏官方色彩。今年8月,該委員會要求中國海航集團出脫曼哈頓一座建物的大部份產權。由於負責管轄川普大廈某紐約市警分局就設在建物其中一層樓,美方的確有理由懷疑中資持股的意圖。另外今年3月,美國總統川普亦以有損美國在無線科技主導地位為由,禁止新加坡商博通(Broadcom)收購美企高通(Qualcomm)。