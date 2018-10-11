書香、鳥語、花香！陸府美學跨界書展　台中歌劇院質感登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台中採訪報導）陸府美學基金會（以下簡稱陸府）攜手香港亞洲藝術文獻庫，於台中歌劇院裡的陸府藝角舉辦《一書藝世界》書展，精選50位國內外藝術家，分享具影響力的書籍，種類橫跨哲學、小說、詩集、繪本等，並舉辦講座以及親子讀書會，邀請民眾享受悠閒的美好閱讀時光，活動自即日起至1月19日止。

香港亞洲藝術文獻庫已於去年舉辦流動書展，邀請100位藝術家各推薦一本影響自己的書，這次，基金會特地與該單位接洽，從中挑選50本中文及英文為主的書籍，於台中歌劇院1樓的陸府藝角展出，並搭配藝術家分享小卡片說明推薦原因，現場也有導覽人員。

關於這次精選的作品，陸府說明，這50位藝術家分別來自台、港、韓、法、印度等，中文作家包括周夢蝶、魯迅等，種類也盡量橫跨各領域，如日本作家芥川龍之介的《河童》（かっぱ）、義大利作家描述馬可波羅探險遊記，充滿想像力的《看不見的城市》（Invisible city）、美國卡通家Shel Silverstein創作的超暖繪本《愛心物》（The Giving Tree）等。



《一書藝世界》展覽（圖/陸府美學基金會）



（圖/陸府美學基金會）

陸府表示，此流動書展與《香港亞洲藝術文獻庫》合作，為非傳統藝文類展覽，會選擇在台中歌劇院舉辦，係因其為一個表演藝術類型聚集地，而現在大家普遍閱讀書籍的機會變少，因此選擇在一個人較多，大家會駐足的空間，藉此接觸到更多民眾。

陸府說明，現在年輕人普遍從網路閱讀，篇幅較短且零散，然而，閱讀不單只是資訊取得，也包含感官，視覺、聽覺、嗅覺及觸覺的刺激，另外，經由書籍的分享，也能連結好友、家人之間的情感。

陸府透露，從書單中也觀察到許多有趣的現象，例如，許多不同類型的創作者，卻同時推薦同一本書，或是從推薦的書籍，可以大概推測藝術家的年紀，另外，陸府也預估，明年的書單上，或許會出現許多存在於網路的作品。



首場藝術家講座邀請邀請設計師黃千芮分享（圖/黃千芮臉書）

除此之外，陸府將舉辦藝術家分享座談會，以及親子說故事各3場。講座分別邀請誠品設計師黃千芮，身兼詩人的她將以個人經驗分享視覺及文字之美；國際展覽經驗豐富的蔡佳葳，將探討在環境社區的藝術創作經驗；最後，藝術家郭奕辰將分享創作繪本《宇宙掉了一顆牙》，場次分別為20日、11月25日，12月22日，報名費用100元，報名詳情請上臉書。

美感培養從小做起！《聽藝術、說故事》親子說故事時間，將由講者帶領孩子認識日本藝術家、野獸派畫家馬蒂斯、台灣藝術家的創作，以及有趣的小故事，3場的時間為11月7日、12月5日、以及1月2日，從晚上8點至8點半，活動歡迎3至8歲幼童及學童參加。



書本結合花藝（圖/陸府美學基金會）



（圖/陸府美學基金會）

書中自有小彩蛋！閱讀不光只是視覺的刺激，陸府將書展結合花藝，邀請花藝老師在書本裡，使用乾燥花及鮮花拼湊成不同的圖案，像是梵谷的名畫等，製造驚喜並讓閱讀不再枯燥乏味，也邀請民眾一起找出書中的小驚喜！

此外，閱讀區的設計也不馬虎，陸府規劃內外兩展區，外展區搭配經過設計師巧手的質感傢俱，以及從窗外灑進陸府藝角的陽光，內展區則播放藝術家分享影片，以及懶骨頭，皆提供民眾舒適的閱讀區域。

位於台中的陸府美學基金會（Live Forever）由以打造綠建築聞名的陸府建設成立，以回饋社會為出發點，定期邀請國內外以及各世代的藝術家舉辦相關展演，時常贊助《雲門舞集》表演，也將於11月17日台中陸府植深館，舉行《與雲門有約》劉振祥攝影展。