白晝之夜跨界跨到中山北　全民共享多元藝文活動

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）甫於近日結束的第3屆白晝之夜，長達12小時的跨夜藝文活動，於中山北路上展出43件電子裝置，並安排70場表演活動，開幕活動也十分吸睛，雖然遇上天公不作美的情況，下了一場大雨卻澆不熄眾人熱情，吸引數十萬民眾參與。

白晝之夜為一大型夜間藝術節，此次共邀請500位國內外藝術家展演，裝置藝術及表演活動繽紛妝點中山北路一段至三段，當日捷運更是首次於台北車站到圓山區間不打烊，且加碼提供接駁服務，希望民眾看見台北城夜晚的美，而大家也不分年齡走上街頭，玩得不亦樂乎。

開幕式由野孩子肢體劇團攜手光能里年長的里民於花博舞蝶館登場，此共演計畫長達2個月，在此之前，已先透過5場工作坊帶著爺爺奶奶認識默劇，訓練肢體表達能力。

下半場的開幕式，《黑白棍》表演結合打擊樂、科技城市及數位音樂等元素，由聲響藝術家姚仲涵、葉廷皓組團《H.H》，以及戴含芝及黃晉韋共組的《As One》合演。



《黑白棍》（圖/白晝之夜）

開幕式的壓軸來囉！法國匿名者劇團（Compagnie des Quidams）帶來行動劇場《亞伯之夢》，四位演出者以舞蝶館為起點，繞行花博美術園區，逐步變身成高達4公尺的發光人偶，其獨特的造型吸引現場觀眾拍照。



《亞伯之夢》(圖/白晝之夜)

師父領進門，修行在個人！散落於中山北路各角落的裝置及表演，則待民眾自行發現，然而，主辦單位也設置3處服務站，以及提供紙本地圖索取，其中，較熱門的景點包含，林森公園內高達10公尺的月亮裝置作品《月霾》、陶亞倫《摩斯密碼》、康樂公園內任大賢《線代屋》等。



《月霾》探討環境議題 (圖/白晝之夜)



《線代屋》 (圖/白晝之夜)

值得一提的是，此次為白晝之夜第一次與賓士合作《百軌繞行》，由台灣聲音藝術家吳燦政以及當若科技藝術聯合創作，將賓士車系Smart車款打造成移動聲音裝置。

當日民眾可前往體驗試乘，於車內享受市場日常、蟲鳴鳥叫、嘻笑打鬧等聲音組成的創作。《百軌繞行》並分為靜態的「裝置作品」與動態「表演活動」，其中，「裝置作品」以smart車體鈑件為畫布，將日常生活中的場域，轉換成動態投影投射於車體上。



《百軌繞行》(圖/白晝之夜)