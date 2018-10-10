【最新】國慶焰火在花蓮港「東堤碼頭」登場　蔡總統: 代表重視花蓮及東部發展

更新時間: 2018/10/10 23:10 發稿時間: 2018/10/10 19:40

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年國慶雙十焰火首度在花蓮盛大舉辦，今(10)日晚上8點，在花蓮港東堤碼頭施放，給觀眾帶來目不暇給，燦爛絢麗的夜晚。

總統蔡英文出席啟動儀式並致詞表示，在花蓮舉辦焰火盛會，藉共同慶祝國家生日的機會，代表對花蓮的重視及東部發展的支持。

圖片來源: 花蓮縣政府

總統表示，這次在花蓮舉辦焰火盛會，有很多創舉，除了時間最長，也是首度在太平洋施放，讓東海岸沿線的朋友都可欣賞到光輝燦爛的國慶焰火。因為她和立法院長蘇嘉全都認為，在花蓮舉辦是對今年發生震災後的花蓮，最溫暖的支持。她除感謝花蓮縣政府配合推出相關觀光配套，也希望大家今天看完焰火，也能多留下來幾天，慢慢體會花蓮的美好。

107年國慶焰火，10日晚間在花蓮港東堤碼頭施放，總統蔡英文（下圖中）、立法院長暨國慶籌備委員會主任委員蘇嘉全（下圖左）、花蓮縣代理縣長蔡碧仲（下圖右）等人均出席觀賞。中央社

今年雙十焰火7大主題為「念想花蓮」、「璀璨花蓮」、 「故鄉花蓮」、「祈願時分」、「自由之光」、「和平家園」及「 大同世界」，搭配音樂同步施放，每一主題長約6分鐘， 合計3萬806發焰火，並將施放超大型24吋焰火2發， 首發將在中場「祈願時分」施放至550公尺高空，另一發「 孔雀開屏」則在終場施放。

圖片來源: 中央社

以下是稍早報導

為配合國慶焰火在花蓮，10日晚上6點起在花蓮市美崙田徑場舉辦國慶焰火晚會。為配合來自各地之民眾，於10日下午開行接駁專車，將民眾帶往東大門夜市及美崙田徑場。所有活動資訊、交通接駁皆可於官網查詢(如下)。

國慶焰火在花蓮官網：請點此超連結

看焰火交通重點資訊: 請點此超連結

國慶焰火Facebook：請點此超連結

欣賞焰火好地點之一的花蓮港親水遊憩區景觀橋下廣場，台灣港務花蓮分公司也舉辦「國慶煙火在花蓮，海景煙火在花港」活動，安排表演及胖卡餐車等活動。

國慶焰火籌備處處長羅意中表示，花蓮港東堤施放地點，是歷年最好 的施放位置，預計10日將會有新一波東北季風影響，但並不會 影響焰火施放並，燃煙將被吹向南方，在花蓮港貴賓區、 美崙田徑場及193沿線都會是絕佳觀賞位置(推薦觀賞地點如上圖)。