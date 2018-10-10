【圖輯】亞運台灣英雄國慶花車大遊行　館前路「英雄谷」熱鬧爆表

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）107年國慶花車遊行，由包括選手、教練、防護員、廚師在內的亞運台灣英雄領航，帶領24輛主題花車在台北市街頭遊行，接受民眾夾道歡呼。

「台灣共好 有你真好」亞運台灣英雄暨國慶花車遊行隊伍，上午11時40分左右由愛國西路的小南門出發，沿線經過衡陽路、襄陽路，經館前路的「英雄谷」，繞行忠孝西路、中山南路，到達終點中正紀念堂。

圖片來源: 中華文化總會臉書

這次在國慶花車遊行領航的，包括射擊金牌呂紹全及林穎欣、羽球男單銀牌周天成、體操銅牌陳智郁等選手，及教練、防護員、廚師在內的台灣亞運英雄。

這次的雅加達-巨港亞洲運動會，中華隊共拿下17金、19銀、31銅的佳績。

今年花車遊行特別規劃全長3公里的遊行路線，邀民眾一起上街為台灣英雄喝采。民眾不畏雨勢擠爆館前路「英雄谷」，不斷揮舞旗幟，熱情迎接這些亞運台灣英雄。配合紙花噴射時引來的驚呼，場面十分絢麗壯觀，營造勝利大遊行的氣勢。參觀人群中不乏外國朋友(下圖)。

圖片來源: 中央社

有民眾頭戴國旗假髮參 與遊行。 中央社

外國朋友共襄盛舉。 圖片來源: 中華文化總會臉書

行政院農業委員會今年國慶花車以「安全農業 安心幸福」為主題，由桃園市至善高中同學擔綱隨車表演，搭配農糧署吉祥物農安哥及糧小妹與民眾互動，呈現台灣農業亮眼的研發及輔導成果(如下圖)。

以上圖片來源: 中央社

為展現農產豐碩與農業安全意象，今年農委會國慶花車車頭以碩大、橘紅色的Q版柿子呈現，歡慶中華民國國運昌隆、柿柿如意，車身則運用國產花卉、盆栽打造巨型竹筍等農產，並有巨型有機、產銷履歷等標章，表達追求食的安心的農產品質。