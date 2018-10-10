歐美天籟、原民雷鬼！世界音樂節19日大佳河濱公園開嗓

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）文化部攜手風潮音樂舉辦「2018世界音樂節@台灣」（2018 World Music Festival @Taiwan），19日至21日將於台北大佳河濱公園登場，邀請國內外16組表演團隊，包含匈牙利Muzsikás合奏團、台灣原民雷鬼 Matzka等。

今年音樂節以「邊唱邊跳，搖擺你的快樂」為題，號招16組表演團隊，規劃4場工作坊，及5場國際講座，另外，還有超過100個攤位的市集，販售異國美食及手作藝品，如古巴三明治、 日本炒麵麵包、南洋創意料理等。



古巴三明治（圖/官網）

文化部表示，世界音樂節活動自2016年起舉辦，活動參與人數屢創新高，去年更吸引超過五萬人次入場，共同見證音樂美。今年，再接再厲，演出節目更力求團隊多樣性，邀請到的境外團隊有個共同特色，皆來自遙遠的國度並具豐富民俗色彩。



（圖/世界音樂節）

16組國內外表演陣容不容小覷，各自帶來不同的傳統文化，國外樂團包含成軍40年的匈牙利「Muzsikás音樂家合奏團」、安第斯山脈樂團「SISAY西賽樂團」、紅以色列新潮流樂團「Yemen Blues」、馬來西亞熱帶雨林砂拉越的沙貝琴樂舞、法國的雙烏德琴電音組合等。

國內的演出團隊也毫不遜色，包含擅長雷鬼曲風的 Matzka、客家創作民謠詩人陳永淘、原民美聲泰武古謠傳唱、九天民俗技藝團、DJ Code、問他跨界樂團（Wooonta）等。

現場也規劃「音樂鋪子」、「創藝市集」、「食藝市集」三大區塊，共計11 2組攤位，網羅別具設計創意、手作特色、有機生活之個人、工作室、商家進駐，更特別設置「世界的咖啡」專區， 讓觀眾在緊湊的演出、講座與工作坊行程空檔，能稍稍沉澱歇個腿， 坐下來喝杯咖啡，享受戶外音樂節的悠閒氛圍。



「媽姆」（Mamu）（圖/官網）

值得一提的是，藝術家紅小番也受邀於大佳河濱公園搭造3座藝術裝置，以綠色建築為概念的雕塑作品「媽姆」（Mamu）， 其設計及選材，包含竹篾、紙漿、胚布、漿糊與環保塗料等，到製作過程都蘊藏「永續」的關懷，也因應藝術家強調「 重返自然，回歸母體，我們是手足，彼此的延伸」之創作精神。

此外，媽姆不只是藝術裝置，更可化身為遊戲室、閱讀區、休息區等，提供大小朋友觀賞及駐足。

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（影/官網）