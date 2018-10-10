泰緊急救難LINE Taiwan119　達好友上限將清空

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）泰國是國人旅遊度假的好選擇，然而遇上緊急狀況時，使用急難救助LINE帳號「Taiwan119」可以協助國人處理在泰危機。目前，該帳號好友人數將達上限，因此將清空好友名單，以確保能即時提供急難救助服務。

受到旅泰國人廣泛歡迎的急難救助數位服務，由駐泰代表處所設立的LINE帳號「Taiwan119」，目前好友人數已直逼5,000人，達到LINE設定的好友人數上限，導致國人反映無法加入好友之情形。

即日起Taiwan119帳號將清空所有好友名單，以確保有急難救助需求之旅泰國人，可以持續透過LINE帳號提供急難救助之數位服務。

然而，被解除好友關係的也別緊張，在未來如需要急難救助時，仍然可以重新加LINE帳號Taiwan119為好友，駐泰代表處便可以立即提供幫助。



LINE帳號Taiwan119數位服務專線自2017年8月1日設立，提供國人旅泰迅速、免費、便利與安心之急難救助服務，可以語音、圖文與影像等多種方式聯繫，並只需支付網路連線費用。



至今，實施成效相當不錯，許多旅泰國人透過Taiwan119數位服務專線獲得協助，並有5,000位旅泰國人加Taiwan119為好友，駐泰國代表處則特別感謝旅泰國人的肯定。



駐泰國代表處再次呼籲旅泰國人注意自身安全，如遭遇護照遺失、搶劫、車禍等危及生命安全情況，建議除於第一時間向泰國警方報案外，均可透過急難救助專線（在泰撥打081-666-4006）以及LINE帳號Taiwan119數位服務專線，獲得進一步協助。