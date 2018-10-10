美前國務卿萊斯:中國應給台灣更多空間　承認台灣為「特殊實體」

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國前國務卿萊斯9日表示，她認為川普政府不會偏離「一中政策」，而美國有義務幫助台灣自我防衛；她並說，希望中國可以給台灣更多國際空間，並非要承認台灣為獨立國家，但承認台灣為特殊實體。

「美中關係全國委員會」當地時間9日舉行中國論壇(2018 CHINA Town Hall)，邀請曾於美國前總統小布希任內擔任國安顧問和國務卿職務的萊斯（Condoleezza Rice），與美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）對談，以視訊方式在美國多處分別舉行的中國論壇播放。

當歐倫斯詢問賴斯，川普政府是否會偏離「一中政策」？萊斯回應時認為川普政府不會偏離，相信「一中政策」將持續存在。

萊斯接著說，美國有義務幫助台灣自我防衛；台灣是個民主國家、市場經濟，她一直希望中國開始看到為台灣開拓國際空間的可能性，並非承認台灣為獨立國家，而是承認台灣是特殊實體（special entity）。

萊斯舉例說，像SARS期間，就會希望台灣為世界衛生組織（WHO）的一分子；台灣也參與亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation，APEC），這並不會傷害任何人，所以應該為這個民主、以市場為基礎的經濟體開拓空間，在不違反「一中政策」的情況下，還有很大的空間。

此外《世界日報》也引述參與中國論壇華府場次的國安會前亞太事務資深主任葛林（Michael Green）說，看到川普與北韓領導人金正恩關係的戲劇化進展，難保明年川普是否會突然感謝中國國家主席習近平縮減貿易逆差。但即使川習「戀愛了」，川普政府、國會也會繼續挺台灣，希望台灣維持穩定。

葛林指出，美中關係緊張之際，台灣要保持穩定的兩岸關係，以及「零意外」；葛林並說，他不同意有人建議蔡英文總統應調整對兩岸關係的定義，或接受「九二共識」。蔡總統不需要在核心問題上妥協，但應該小心謹慎，不要令華府或東京感到意外。