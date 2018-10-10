開飛機環遊世界破紀錄　美青年誤闖台灣領空遭F-16攔截

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國一名駕駛輕型飛機環遊世界的青年，誤闖台灣領空遭空軍攔截。空軍司令部今(10)日證實此事，並指F-16戰機當時緊急起飛，導引他離開領空，研判為迷航。

綜合媒體報導，美國這名18歲青年安德魯斯（Mason Andrews）日前駕駛輕型飛機環遊世界，為避開惡劣天氣誤入台灣領空，還遭到空軍F-16戰機攔截。

圖片來源: ​Flying Doodles YouTube頻道

空軍司令部官員接受中央社訪問時表示，此事件發生在9月19日下午，站管雷達隊發現異常後，F-16戰機緊急起飛前往目的地、並按程序查證，事後回報這名輕型飛機的駕駛者並沒有惡意，研判是迷航，因此導引他離開領空。

美國CBS外電報導，這名青年駕機環遊世界76天之後已經安全返回美國路易斯安那州，還創下3項世界紀錄。

他在受訪時也提到因為天氣惡劣加上無線電故障，誤闖台灣領空並遭到F-16戰機攔截的過程。CBS記者問他當時是否覺得害怕時，安德魯斯回答說：「是有點害怕，但也覺得很酷！」他還說當時本來想拍下F-16的照片，但怕惹麻煩，因而放棄。

Between Subic Bay and Naha, Okinawa, his radio went out and, trying to avoid bad weather, he strayed into Taiwan's airspace. "I was intercepted by a Taiwan F-16," Andrews said. Was it scary? "A little bit. It was cool to see." Andrews said he'd have liked to take a photo, but "I didn't want to provoke the guy. I knew he could see me."

安德魯斯此行最大的考驗，就是在沙烏地阿拉伯遇上沙塵暴，此外9月2日到21日之間，他遇上了燕子(Jebi)和山竹(Mangkhut)在內的3個強烈颱風，可能也會讓他終生難忘 。這趟飛行使得他為路易斯安那州一個慈善團體，募得3萬美元基金 。

圖為國軍F-16戰機10月9日在桃園601旅執行「地空聯合作戰」演練。中央社