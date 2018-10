開飛機環遊世界破紀錄　美青年誤闖台灣領空遭F-16攔截

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國一名駕駛輕型飛機環遊世界的青年,誤闖台灣領空遭空軍攔截。空軍司令部今(10)日證實此事,並指F-16戰機當時緊急起飛,導引他離開領空,研判為迷航。

綜合媒體報導,美國這名18歲青年安德魯斯(Mason Andrews)日前駕駛輕型飛機環遊世界,為避開惡劣天氣誤入台灣領空,還遭到空軍F-16戰機攔截。

圖片來源: ​Flying Doodles YouTube頻道

空軍司令部官員接受中央社訪問時表示,此事件發生在9月19日下午,站管雷達隊發現異常後,F-16戰機緊急起飛前往目的地、並按程序查證,事後回報這名輕型飛機的駕駛者並沒有惡意,研判是迷航,因此導引他離開領空。

美國CBS外電報導,這名青年駕機環遊世界76天之後已經安全返回美國路易斯安那州,還創下3項世界紀錄。

他在受訪時也提到因為天氣惡劣加上無線電故障,誤闖台灣領空並遭到F-16戰機攔截的過程。CBS記者問他當時是否覺得害怕時,安德魯斯回答說:「是有點害怕,但也覺得很酷!」他還說當時本來想拍下F-16的照片,但怕惹麻煩,因而放棄。

Between Subic Bay and Naha, Okinawa, his radio went out and, trying to avoid bad weather, he strayed into Taiwan's airspace. "I was intercepted by a Taiwan F-16," Andrews said.

Was it scary? "A little bit. It was cool to see." Andrews said he'd have liked to take a photo, but "I didn't want to provoke the guy. I knew he could see me."