泰有愛！亞洲背兒帶文化展　泰國免費入場至26日

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）文化部攜手國立台灣史前文化博物館主辦「繁衍、祈福與保護：背兒帶文化」國際巡迴展，已於近日泰國曼谷的朱拉隆功大學藝術文化大樓開幕，展覽自即日起至26日。

「繁衍、祈福與保護：背兒帶文化」國際巡迴展，主題從台灣出發，擴及周邊的亞洲民族，並涵蓋中國西南少數民族、婆羅洲、南太平洋等地的南島語族，與東南亞民族的背兒帶文化。



繁衍、祈福與保護：背兒帶文化（圖/駐泰代表處）

此展呈現各族群之間特有的文化、包含生活習慣、氣候、禮俗及美感經驗，因而發展出型制、特色各異的背兒帶，貫穿其中的則是關於繁衍、祈福與保護的觀念，而『愛』更是跨越種族，永久共通的語言。

別於傳統展覽形式，在駐泰代表處的積極引介下，特別與泰國朱拉隆功大學合作，規劃2場藝文教育活動，分別為開幕式舞蹈表演，以及講座對談。

開幕式表演由朱拉隆功大學舞蹈系師生領軍，以「母愛」為題進行當代傳統舞蹈創作演出；另外，講座分享由泰國重量級文學家 Teeraparb Lohitkun、織品布料研究者 Siripatee Pumjan、國立台灣史前文化博物館策展人張至善先生，一同以「亞洲背兒帶文化與其工藝特色」為題對談交流。

展覽為免費入場，開放時間：週一至週五早上9點至下午5點。歡迎民眾踴躍前來欣賞國立台灣史前文化博物館藏，並感受台灣及亞洲地區充滿濃濃母愛的背兒帶文化。