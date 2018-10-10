國家安全面臨挑戰　蔡英文提4方法建構整體戰略

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（10）日於國慶大會致詞時表示，當前臺灣所面臨的挑戰，已不僅僅是傳統國防軍事安全，還包括外交施壓、社會滲透，以及經濟安全等威脅。對此，她提出四大面向，以建構國家安全整體戰略。

蔡總統週三在國慶大會發表演說，除了抨擊中國破壞兩岸關係和平與穩定的現狀外，也強調臺灣將持續維持穩定的政策，全力推動國家改革，並維持國家的安全與穩定。

蔡總統表示，國際政經局勢正在面臨劇烈的變化，當前國家所面臨的挑戰，已不僅僅是傳統國防軍事安全，還包括外交施壓、社會滲透，以及經濟安全等威脅。她提及，為維持國家安全穩定，政府就增加外交連結、提升國防戰力、維繫民主制度，以及強化經濟實力等四大面向提出國家的整體戰略。

蔡總統指出，國家安全整體布局的第一個面向，就是在外交上強化價值連結，建構臺灣不可取代的戰略重要性，「我們的戰略選擇相當清楚，就是要堅守自由民主以及市場經濟」，這兩項根本價值，是臺灣今天成為亞洲民主典範及發展經濟實力的重要基礎。

提及過去兩年來，在中國的壓力之下，臺灣堅持價值理念、展現高度韌性，也使得許多理念相近國家公開表達對臺灣的支持，蔡總統指出，臺美關係持續升溫，最近不僅國會通過了許多友臺法案，日前副總統彭斯（Mike Pence）也公開譴責中國打壓臺灣外交，並肯定臺灣的民主制度。

蔡總統續指，和臺灣共享民主價值的日本，無論是在國際場合的聲援或是天災時相互協助關懷，都讓兩國間的友誼越發密切。此外，歐洲議會也通過決議，肯定臺灣的民主發展，同時也呼籲歐盟國家全力遏止中國武力挑釁臺灣、破壞臺海和平的舉措。

國家安全整體布局的第二道面向，則是提升國防戰力。蔡總統強調，只要她擔任總統的一天，臺灣的國防預算就會每年穩定成長，「我們精實的部隊和戰備，絕對有能力捍衛中華民國臺灣的主權。」

蔡總統表示，政府也全力強化國防自主的能力，藉由重啟延宕多時的高教機國造和潛艦國造計畫，引領國防工業邁向新時代。未來的國防工業，不只能夠強化國軍戰力，更能夠透過帶動產業升級跟群聚，成為經濟發展的重要動力。

面對在網路上惡意散播的假新聞或不實訊息逐漸成為國家安全的重大威脅，蔡總統也表示，政府將全力阻止外來勢力對國內進行滲透破壞，確保民主制度及社會經濟正常運作，「如果有其他國家，利用臺灣社會的自由，來進行滲透、製造亂象，我們一定會用盡一切方式來防範，絕對不會坐視」。

蔡總統提及，無論是製造散布假消息、非法竊取科技情報，還是蓄意破壞資訊安全系統，甚至企圖用各種方式介入選舉、干擾政治運作的行為，只要罪證確鑿，政府一定嚴辦到底。此外，政府也會加強跨國合作，除了交流經驗，未來也要建立查核和通報機制，共同來因應這些假消息對各國的社會穩定所帶來的破壞和衝擊。

最後，蔡總統提及，國家安全整體布局的第四個面向，就是全球經貿戰略的重整及全新布局。

面對美中貿易衝突，和全球經貿秩序重建的巨大變局，蔡總統強調，必須調整臺灣在區域發展及全球供應鏈的角色，以中、大型臺商在區域分工的整合能力及全球布局能量，加上中小企業的活力，來開展全新的戰略布局，催化臺灣經濟全面轉型升級。

蔡總統接著表示，除了在研發及尖端製造領域，和美、歐、日等工業先進國家，建立緊密的產業分工及技術連結外，政府也持續推動發展具有潛力的新南向國家及其他新興市場，透過多元合作，促進經濟的共榮發展。此外，在邦交國協同當地政府共同面對氣候變遷的挑戰及尋找新的發展機會，打下經濟永續發展的基礎，也能為臺灣開闢未來的新市場、新生產基地，以及全球布局的新據點。

蔡總統表示，政府將強力地推動經濟轉型，有效率地執行基礎建設計畫，認真解決五缺（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）問題，並將經濟成長的利益，由全民共享。

在國內改革方面，蔡總統則強調 「改變並不可怕」，因為改變是為了因應世界的變化，國家發展的方向已經在改變，政府全力衝刺國家改革，讓臺灣能夠繼續屹立不搖，「國家要進步，就不能走回頭路。」

蔡總統提及，年金改革不能走回頭路，因為不能讓每一個世代都陷入財務危機的懸崖邊緣。非核家園也不能走回頭路。這不只是為了核電廠所在的新北和屏東，更是為了世世代代的臺灣人，能免於核災的威脅。轉型正義更不能走回頭路。過去執政者犯的錯誤，現在的政府更要勇敢面對，透過釐清真相，記取教訓，民主才會向前跨大步。

蔡總統指出，改革也許有陣痛，但是在10年、20年之後，下一代會也會感謝這些改變。她提及，這是考驗領導人意志的時刻，「我會把這個重擔扛起來，帶領國家往正確的方向走。」