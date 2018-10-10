新住民教育講座　越南美食分享交流

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）竹山鎮大鞍國小與大鞍獅子會，已於雙湖渡假山莊舉辦「新住民多元文化教育親職講座暨異國美食料理成果展」，設置多場講座協助新住民重視教育議題，並進行越南文化介紹及美食分享。

竹山鎮大鞍國小攜手大鞍獅子會，於雙湖渡假山莊已新住民教育為題舉辦講座，邀請弘光科大副教授吳海助擔任講師一職，盼新住民重視下一代教養問題，培育新二代培育成為社會棟樑。

大鞍國小表示，目前新二代佔全校學生數的2成多，過去最高峰時佔比曾高達5成，所以由校長劉育成抱持感恩的心主辦本次活動，劉育成感謝，新住民願意把孩子帶到山上的偏遠小學來就讀，希望所有的新住民家長今天都能度過一個快樂充實的假日。

大紀元報導，新住民黎碧詩聽完專題講座後表示，以前不懂得如何教小孩，也覺得孩子很難教，以為用打罵的方式就能把孩子管好；聽了演講後才知道，孩子成長過程中最需要的是父母的「陪伴」，是大人的關愛，這樣才能教好小孩，而不僅僅是物質上的滿足。

負責分享越南美食的新住民，在活動現場教大家製作越南河粉、炸春捲、酸果炒蝦子、木瓜絲及涼糕等道地的越南美食，讓與會的新住民及社區民眾共度一段溫馨、有南洋家鄉味的快樂時光。

縣府民政處長吳燕玲與新住民們一起製作越南河粉、春捲，吳燕玲表示，她表示，縣府相當重視新住民權益，經常透過培訓、輔導與各種親職、文化講座，增進其生活適應能力，希望能維繫新住民家庭的和樂，早日融入社區。

此活動透過專題講座、異國料理分享、美食教學活動，讓社區民眾參與、互動，並進行多元文化內涵的傳達。