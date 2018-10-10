面對中國挑戰　蔡英文：壯大臺灣　讓臺灣在世界不可或缺

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）臺灣今日歡慶雙十國慶，總統蔡英文在國慶大會致詞時表示，面對中國對臺持續的打壓，政府將致力於提升臺灣在國際上的不可替代性，厚植實力並壯大臺灣。

週三是臺灣107年的生日，總統府前自上午9時開始便展開一連串表演。今年來臺出席國慶慶典的各國訪賓共計56團416人，其中包括友邦巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez），以及加勒比海聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）與聖克里斯多福及尼維斯總督席頓（Tapley Seaton）。

蔡總統稍早在府內接受各國慶賀團及駐臺使節致賀，隨後抵達國慶大會會場發表演說，除了抨擊中國挑戰區域現狀、破壞臺海的和平與穩定外，蔡總統也強調臺灣將持續維持穩定的政策，並就增加外交連結、提升國防戰力、維繫民主制度、強化經濟實力等四大面向堅強國力、維持國家安全穩定。

蔡總統表示，中國單方面的文攻武嚇和外交打壓，不但傷害了兩岸關係，更嚴重挑戰了臺海和平穩定的現狀，但是「越是劇烈的變局，臺灣就要維持穩定，以沉著的態度化解壓力，冷靜地尋找生存的利基。」

蔡總統提及，維護2,300萬人民自由民主的生活方式、捍衛國家的永續發展，以及維持臺海和平與區域穩定，是全體臺灣人民最大的公約數，「當全世界都在因應中國勢力擴張的同時，我所領導的政府要讓世界看見臺灣的強韌。」

蔡總統接著表示，捍衛臺灣的最佳方案，就是要讓臺灣在世界上變得不可或缺、不可取代，當前最重要的任務，就是強化國家安全、經濟實力及社會安全網等，「不斷地壯大臺灣，厚植實力，提升臺灣在國際上的不可替代性，這才是臺灣永續生存的利基。」

蔡總統表示，面對打壓，有些人希望政府採取更具對抗性的立場，也有些人認為臺灣應該要退讓妥協，然而「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓」。她強調，政府不會因一時的激憤，走向衝突對抗，讓兩岸關係陷入險境，但也不會背離民意犧牲了臺灣的主權，「我們的因應之道就是求穩、應變、進步」，這條路雖然充滿了挑戰，但卻是現階段臺灣必須穩定前行的道路。

致詞最後，蔡總統將臺灣比喻為一座燈塔，「我們的民主轉型，不僅照亮了自己曾經走過的黑暗，也為所有追求民主的人們，提供了暗夜中的光芒」。她提及，臺灣的民主也許吵吵鬧鬧，但大家一向因臺灣而團結，因團結而堅強，「臺灣的民主，會照亮世界。」