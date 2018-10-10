北市新住民頒模範幸福家庭　鶼鰈情深為之動容

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市榮民服務處於昨（9）日，前往新北市坪林茶業博物館，舉辦「新住民生活適應輔導及幸福家庭表揚活動」，表揚10對模範幸福家庭。

台北市榮民服務處舉辦2018「新住民生活適應輔導及幸福家庭表揚活動」，已於新北市坪林茶業博物館、好茶饌茶館等處完美落幕，活動主持人為處長池玉蘭處長，邀請轄區內榮民及新住民配偶參加，希望藉此讓新住民對台灣相關文化有更深層的了解，使其更珍惜在台灣這片土地的緣份。

池玉蘭表示，台灣地區新住民人口已近54萬人，已佔總人口的2%以上，而台北市新住民配偶高達6萬人，榮服處秉持輔導會政策，甚為關注渠等生活適應及家庭關係。透過本次活動看見許多榮民伯伯與新住民配偶彼此扶持、相濡以沫的人生經歷，這鶼鰈情深之情緣實在令人感動。

池玉蘭強調，新住民來台生活因人生地不熟實屬不易，然其卻能克服在台灣的困境，並誠心竭力照顧老伴，跨越文化間的差異、相互包容，珍惜雙方相處的緣份，皆值得學習，衷心祝福與會者，家庭永遠溫馨美滿、百年好合。

此次，共10對模範幸福家庭受到表揚榮譽，其中，中國籍配偶何秋華悉心照料高齡88歲的丈夫鄧治邦，曾因長期抽菸罹患肺結核的鄧治邦，又因膽結石而切除膽囊，鄰居皆認為鄧伯伯身體狀況欠佳、時日不多，但卻在何女士悉心照料下康復，其後鄧伯伯的健康一直保持良好狀態，總是笑口常開。

另外，活動也特別邀請到內政部移民署北區事務大隊台北市服務站專員黃齡玉主任及鄭宗仁，介紹新住民社會福利資源等重要資訊，榮服處也特別邀請新住民發展協會共襄盛舉，載歌載舞的精彩演出，現場互動氣氛熱絡，並在讚嘆與肯定聲中圓滿落幕。