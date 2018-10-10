  1. 首頁
  2. 新住民

亞洲強片齊聚金馬　星國《幻土》揭移工生活

金馬55帶來強大的片單陣容，亞洲新銳作品更不可忽視

By 藝文組,台灣英文新聞－編輯
2018/10/10 10:43
新南向國家強片也將於金馬播映（圖/金馬）

新南向國家強片也將於金馬播映（圖/金馬）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）本屆金馬影展除了先前陸續公布的夢幻片單，亞洲強片也來勢洶洶，其中，新加坡《幻土》、越南《落紅》、印度《寶萊塢生死戀》，三部電影皆帶領觀眾，近距離窺探各國文化。

金馬55帶來強大的片單陣容，亞洲新銳作品更不可忽視，新加坡導演楊修華一鳴驚人拿下盧卡諾影展金豹獎、人道精神特別獎的《幻土》，越南新銳女導演阮芳英贏得多倫多影展奈派克獎的首部劇情長片《落紅》，都是新崛起的亞洲力量。

另外，以愛為名的精彩佳作，極度催淚，《寶萊塢生死戀》印度名導演桑傑里拉班薩里攜手寶萊塢一姐迪皮卡帕度柯妮，再度合作《帕德瑪瓦蒂：愛無所懼》，帶來寶萊塢史上最高預算製作的炫目歌舞及戰爭場面，展現一段為愛抗敵的歷史傳奇。

現在，我們一起來看看這幾部精彩作品的介紹吧！

《幻土》


（圖/金馬）

新加坡青年導演楊修華一鳴驚人拿下盧卡諾影展金豹獎、人道精神特別獎的《幻土》，描述兩名警探前往新加坡海岸線上的填海工地調查失蹤案件，卻在溼熱難眠的夜晚夢見失蹤工人的身影，令人不安的真相，也逐漸在虛實難辨的幻境中揭開。影片找來新加坡資深演員宏榮、《路邊野餐》郭月和《分貝人生》陳澤耀，以憂鬱抽離的影像風格，描繪新加坡沿海無證移工的生存困境，探向當代新加坡的真實焦慮。

《落紅》


（圖/金馬）

越南新銳女導演阮芳英令人驚豔的首部劇情長片，贏得本屆多倫多影展奈派克獎的《落紅》，改編越南十九世紀末期的真實事件，講述未經人事歷練的十四歲少女被送往望族嫁作三太太，在猜忌與情慾暗湧的大宅門第，覺醒的種子也在她內心裡悄悄萌芽。導演藉由越南的文化背景，不僅呈現女性在父系社會底下身不由己的命運，也刻劃男性在社會結構中複製悲劇的苦難掙扎。

《帕德瑪瓦蒂：愛無所懼》


（圖/金馬）

《寶萊塢生死戀》印度名導演桑傑里拉班薩里打造寶萊塢史上最高預算製作的《帕德瑪瓦蒂：愛無所懼》，將十六世紀印度最膾炙人口的史詩篇章搬上大銀幕，由印度巨星迪皮卡帕度柯妮飾演美貌驚世的帕德瑪瓦蒂皇后，面對覬覦國土的鄰國軍隊，她要以智取勝，為愛守住最後的民族尊嚴。影片除了重金打造完美復刻皇族宮殿的奢華場景，綺麗炫目的歌舞和滂礡壯闊的戰爭場面更是火力全開。迪皮卡帕度柯妮吸睛動人的演出，也為這名僅存於歷史的傳奇女后，在銀幕上留下絕美倩影。
金馬

相關新聞

［最新消息］第55屆金馬獎主持人竟然又是她！
［最新消息］第55屆金馬獎主持人竟然又是她！
2018/10/03 17:11
金馬獎完整入圍名單公布　最佳新進演員獎項台演員包辦
金馬獎完整入圍名單公布　最佳新進演員獎項台演員包辦
2018/10/01 21:03
金馬大玩VR科技拍電影　侯孝賢：菜市場很好拍
金馬大玩VR科技拍電影　侯孝賢：菜市場很好拍
2018/09/28 23:23
艾瑪史東激鬥瑞秋懷茲　英宮廷劇金馬影展播映
艾瑪史東激鬥瑞秋懷茲　英宮廷劇金馬影展播映
2018/09/11 09:46
實至名歸！大師廖慶松獲特別貢獻獎　努力提攜後輩不輕鬆
實至名歸！大師廖慶松獲特別貢獻獎　努力提攜後輩不輕鬆
2018/09/05 14:47