亞洲強片齊聚金馬　星國《幻土》揭移工生活

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）本屆金馬影展除了先前陸續公布的夢幻片單，亞洲強片也來勢洶洶，其中，新加坡《幻土》、越南《落紅》、印度《寶萊塢生死戀》，三部電影皆帶領觀眾，近距離窺探各國文化。

金馬55帶來強大的片單陣容，亞洲新銳作品更不可忽視，新加坡導演楊修華一鳴驚人拿下盧卡諾影展金豹獎、 人道精神特別獎的《幻土》， 越南新銳女導演阮芳英贏得多倫多影展奈派克獎的首部劇情長片《 落紅》，都是新崛起的亞洲力量。

另外，以愛為名的精彩佳作，極度催淚，《寶萊塢生死戀》 印度名導演桑傑里拉班薩里攜手寶萊塢一姐迪皮卡帕度柯妮，再度合作《帕德瑪瓦蒂：愛無所懼》， 帶來寶萊塢史上最高預算製作的炫目歌舞及戰爭場面， 展現一段為愛抗敵的歷史傳奇。

現在，我們一起來看看這幾部精彩作品的介紹吧！

《幻土》



（圖/金馬）

新加坡青年導演楊修華一鳴驚人拿下盧卡諾影展金豹獎、 人道精神特別獎的《幻土》， 描述兩名警探前往新加坡海岸線上的填海工地調查失蹤案件， 卻在溼熱難眠的夜晚夢見失蹤工人的身影，令人不安的真相， 也逐漸在虛實難辨的幻境中揭開。影片找來新加坡資深演員宏榮、《 路邊野餐》郭月和《分貝人生》陳澤耀，以憂鬱抽離的影像風格， 描繪新加坡沿海無證移工的生存困境，探向當代新加坡的真實焦慮。

《落紅》



（圖/金馬）

越南新銳女導演阮芳英令人驚豔的首部劇情長片， 贏得本屆多倫多影展奈派克獎的《落紅》， 改編越南十九世紀末期的真實事件， 講述未經人事歷練的十四歲少女被送往望族嫁作三太太， 在猜忌與情慾暗湧的大宅門第，覺醒的種子也在她內心裡悄悄萌芽。 導演藉由越南的文化背景， 不僅呈現女性在父系社會底下身不由己的命運， 也刻劃男性在社會結構中複製悲劇的苦難掙扎。

《帕德瑪瓦蒂：愛無所懼》



（圖/金馬）

《寶萊塢生死戀》 印度名導演桑傑里拉班薩里打造寶萊塢史上最高預算製作的《 帕德瑪瓦蒂：愛無所懼》， 將十六世紀印度最膾炙人口的史詩篇章搬上大銀幕， 由印度巨星迪皮卡帕度柯妮飾演美貌驚世的帕德瑪瓦蒂皇后， 面對覬覦國土的鄰國軍隊，她要以智取勝， 為愛守住最後的民族尊嚴。 影片除了重金打造完美復刻皇族宮殿的奢華場景， 綺麗炫目的歌舞和滂礡壯闊的戰爭場面更是火力全開。 迪皮卡帕度柯妮吸睛動人的演出，也為這名僅存於歷史的傳奇女后， 在銀幕上留下絕美倩影。