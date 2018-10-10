(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們先前報導，中國前公安部副部長兼國際刑警組織前主席孟宏偉，返回中國時，突然失蹤，之後中國國務委員兼公安部部長趙克志才宣佈，孟宏偉正在接受調查。對此，日媒《產經新聞》發佈時評，批評中國簡直是異常的「蒸發國家」。來看看時評怎麽說。

時評表示，整合192個國家地區警察的國際組織領袖，而且還是中國公安部副部長的孟宏偉。竟然突然宛若被綁架般地消失，簡直異常，只能說是恐怖政治。

孟宏偉（圖片來源：美聯社）

時評指出，中國完全不顧慮，孟宏偉失蹤會對國際組織營運，帶來什麽影響，甚至不理會來自國際刑警組織的詢問，也沒有自己造成的混亂，感到羞恥，令人感到戰慄不已。

時評承認，就算是國際刑警組織的主席，若有涉及貪污，當然仍需接受相關單位調查，但孟宏偉究竟涉嫌犯下什麽罪，外界並不清楚，甚至可能只是被捲入權力鬥爭。

時評認為，現在我們要關心的，是中國「人間蒸發」，也就是強硬抓人作為。文章介紹，習近平掌權後，中國國内出現相當多這種現象，而連人在國外的孟宏偉，都會突然被抓，顯示中國在擴大在國際社會行使強權的行為。

時評回顧，前一陣子中國知名女演員范冰冰消失超過100天後，再次回到新聞版面，並解決逃漏稅問題，但范冰冰這種知名演員突然「人間蒸發」，在普通的國家簡直難以想像。

時評指出，范冰冰道歉文中，還讚揚中國共産黨，顯示若不吹捧共產黨，連國際知名女演員都會消失。時評點出，這就是中國社會的現實。

范冰冰（美聯社）

時評強硬批評，雖然中國號稱法治，但一個由中國共産黨君臨於法體系之上的政體，究竟能稱為法治國家嗎？另外，時評介紹，中國的調查相當重視囚禁嫌疑犯以及其自白，但緘默被視為反抗黨的權威，因此拷問及侵害嫌疑犯權利等事，時有所聞。

最後，時評警告，隨著中國國際影響力逐漸擴大，該國挑戰國際社會常識的瘋狂做法，也不斷增加。文章提醒，雖然最近日本首相安倍晉三想改善與中國的關係，但日本不應該對中國這些問題，視而不見。

日媒時評：中國是異常的「人間蒸發國家」