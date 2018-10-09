【懶人包在這】高雄鐵路14日地下化通車　台鐵推新左營鳳山一日券

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）經過將近10年工期興建，高雄鐵路地下化工程將在本月13日晚間切換軌道，14日起地下化行駛正式通車，除了新車站新動線還新增7處通勤車站，為了避免民眾到時霧煞煞，高雄市府特別製作懶人包圖解，以利旅客轉乘。

在此同時，為了慶祝高雄市區鐵路地下化通車，台鐵推出多項優惠，包括本月14日至12月31日，在新左營、高雄及鳳山3站，發售新左營至鳳山一日乘車券。

此外10月14日當天台鐵還將推出特色便當及特惠活動，在高雄新站販賣台購買臺鐵商品及便當，享有8折優惠。

中央社報導，造價約新台幣1000億元的高雄市區鐵路地下化工程已經完工，啟用後行人或車流都不需要再像過去一樣，在平交道處等候台鐵列車通行。

鐵路地下化工程將左營、高雄及鳳山站地下化，並新設7處通勤車站；新穎的車站還能轉乘捷運，不過由於擔心不熟悉的乘客迷路，工務局特別製作圖解懶人包，為乘客釋疑。

圖解懶人包有車站位置圖、附近公車站及車站平面圖，還標示站區的機車停車位、出入口動線、公車站位置、行人進出動線等資訊，方便乘客接駁。民眾也可透過工務局「雄工夫」臉書粉絲專頁，查詢轉乘資訊。

高雄鐵路地下化總長15.37公里，從高雄新左營車站南側到鳳山大智陸橋，新增車站為內惟、美術館、鼓山、三塊厝、民族、科工館及正義站(如下圖)。