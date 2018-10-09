黨產會宣布：中影為國民黨附隨組織　凍結名下118億資產

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）不當黨產處理委員會在今(9)日下午召開委員會議，認定中影公司為國民黨的附隨組織，未來將依據黨產條例凍結中影名下118億元資產，財產可能回歸國有，利益由全民共享。

綜合媒體報導，黨產會主委林峯正（下圖）表示，根據中影公司過去的歷史文件，均載明為「黨營事業」，加上其餘事證，認定中影為國民黨附隨組織。



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黨產會指出，該會於今（9）日召開第51次委員會議，決議認定中影股份有限公司（下稱中影公司）為社團法人中國國民黨（下稱中國國民黨）之附隨組織。至於本件處分的事實及理由如下：

一、 中影公司設立登記於42年，為中國國民黨之黨營事業，擔負中國國民黨文化宣傳政策之任務，該黨先後透過自然人、黨營事業間接持有該公司過半數以上股權，逕行核定、指派中影公司之董事長、董事及監察人，並決定中影公司內部之人事組織規程，使中影公司接受中國國民黨指示執行拍攝影片等文化宣傳之業務；

中國國民黨並曾藉其執政之優勢地位，使中影公司得以將國有之日產戲院抵充作為設立登記之資本，且以「轉賬」名義將日產戲院移轉登記為中影公司所有而獲利。



二、 95年間，中國國民黨將其所間接持有之中影公司82.56%股權，由中央投資公司及其子公司等黨營事業，以每股65元出售予羅玉珍、莊婉均等人，惟該出售股權之價格未將中影公司所擁有330部影劇之著作權價值予以客觀計入，亦明顯低估中影公司所有華夏大樓、新世界大樓及中影文化城等三大不動產價值，經計算低估價值總計至少18億餘元。



三、 綜上所述，足證中影公司曾受中國國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離該黨實質控制，因此本會(黨產會)依黨產條例第4條第2款前段、第8條第5項、第14條及黨產條例施行細則第2條等規定，經本會第51次委員會議決議認定中影公司為附隨組織。



四、 中影公司自成立迄今，資產達新臺幣118億元，目前營運中戲院有梅花數位戲院、臺北真善美戲院、屏東戲院以及臺南真善美戲院等4家戲院，主要資產為中影文化城、新世界大樓以及中影八德大樓（由子公司中影八德股份有限公司持有）。



五、 中影公司經認定為附隨組織後，應依黨產條例第8條第5項在4個月內向本會(黨產會)申報財產；依黨產條例第5條及第9條第1、2項規定，其名下之財產，原則禁止處分。倘有其他資金動用或財產處分之需要，可依本會許可要件辦法向本會申請動用。

因中影公司之營業項目尚涉及其他股東權益及合約投資等事項，黨產會擬請該公司於11日派員至黨產會協商後續事宜，黨產會也將在維護公益並影響員工最小的情況下，依法許可中影公司之營運支出。

圖左建築物為中影八德大樓，右為中國國民黨中央黨部大樓。中央社