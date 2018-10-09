響應平權  「台灣女孩日」擺脫標籤勇往直前

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）每年的10月11日是「台灣女孩日」，為促使各界了解其意義及精神，行政院表示，全國預計將有10餘個地方政府及單位辦理創意宣導活動，包括桌遊成長課程、影象展覽、職場體驗及培力體驗營等，鼓勵女孩跳脫傳統性別框架，認識自我價值。

加拿大非營利組織 Plan於2009年起推動「女孩日」，要求加拿大政府正視女孩現今處境與困難，聯合國更於2012年起將每年的10月11日。我國行政院於2013年「提升女孩權益行動方案」，持續督促各機關積極落實各項促進女孩權益工作，今年「台灣女孩日」堂堂邁入第6年。

行政院各部會積極辦理宣傳活動，包括教育部辦理海報暨主題標語比賽，鼓勵學生透過創作表現國際女孩日的核心觀念，國立台灣歷史博物館舉辦主題特展，國立中正紀念堂舉辦影片欣賞活動，並於台灣女孩日當天提供民眾購物優惠。

行政院性平處表示，各地方政府也熱烈響應「台灣女孩日」，規劃辦理各項創意宣導活動，如新北市舉辦「第六屆 Formosa新北女孩培力計畫『亞洲女孩人權大使國際交流會』」，桃園市辦理女孩桌遊成長團體、校園巡迴講座及校園電影院，苗栗縣舉辦女孩月影展，並結合觀光商店推出優惠方案，宜蘭縣舉辦影像展，邀請民眾拍攝自己眼中的宜蘭女孩。

此外，花蓮縣辦理職場體驗活動，及彰化縣、雲林縣、台南市及屏東縣辦理座談講座，金門縣舉辦「少女的奇幻漂流」培力體驗營等，皆鼓勵女孩跳脫傳統性別框架，發展不設限。