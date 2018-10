烏克蘭軍火庫爆炸疏散1.2萬人　部分領空與鐵公路一度封鎖

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)烏克蘭北部的切爾尼赫夫(Chernihiv)一處彈藥庫,在當地時間今(9)日凌晨3點半左右驚傳大爆炸,現場火光沖天,不斷傳出爆炸聲,烏克蘭軍方已針對附近區域進行大規模疏散作業。

綜合外電報導,烏克蘭北部的切爾尼赫夫地區,深夜突然傳出巨響,一處屬於軍方的彈藥庫不明原因大爆炸,從遠處看只見巨大火球和火星不斷冒出,伴隨陣陣的爆炸聲。

烏克蘭國安當局發布聲明指出,軍方除進入現場,成立應變小組,並撤離附近居民大約1萬2千人,並針對爆炸原因展開調查,不排除是遭到外力攻擊。

據了解烏克蘭當局曾經短暫關閉爆炸地點周邊半徑30公里範圍的領空,同時封鎖鐵路和公路。目前並未傳出人員傷亡消息。

Video of explosions at ammo depot in Ichnia, Chernihiv Oblast, northeast of Kyiv. 25 km exclusion zone in place, evacuation underway. Such events usually happen summer heat, but weather is cool now. https://t.co/4qmdsqf5l8