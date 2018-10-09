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烏克蘭軍火庫爆炸疏散1.2萬人　部分領空與鐵公路一度封鎖

這座彈藥庫在當地時間今(9)日凌晨3點半左右驚傳大爆炸，現場火光沖天，不斷傳出爆炸聲

By 宇妍,台灣英文新聞－編輯
2018/10/09 17:45

圖片來源:翻攝自推特

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）烏克蘭北部的切爾尼赫夫（Chernihiv）一處彈藥庫，在當地時間今(9)日凌晨3點半左右驚傳大爆炸，現場火光沖天，不斷傳出爆炸聲，烏克蘭軍方已針對附近區域進行大規模疏散作業。

綜合外電報導，烏克蘭北部的切爾尼赫夫地區，深夜突然傳出巨響，一處屬於軍方的彈藥庫不明原因大爆炸，從遠處看只見巨大火球和火星不斷冒出，伴隨陣陣的爆炸聲。

烏克蘭國安當局發布聲明指出，軍方除進入現場，成立應變小組，並撤離附近居民大約1萬2千人，並針對爆炸原因展開調查，不排除是遭到外力攻擊。

據了解烏克蘭當局曾經短暫關閉爆炸地點周邊半徑30公里範圍的領空，同時封鎖鐵路和公路。目前並未傳出人員傷亡消息。

 
烏克蘭
軍火庫
爆炸
國安

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