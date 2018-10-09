跨年旅遊攻略！  台南大員皇冠假日2晚最高7折優惠

今年跨年決定好要在哪裡過了嗎？適逢4天的連續假期，相信不少人已開始好好計畫跨年的活動，與其去人擠人迎曙光或送夕陽，不如給自己一個放鬆自在的舒活跨年之旅。台南大員皇冠假日酒店自2018年12月28日至2019年元月2日止，凡預訂跨年3天2夜即享最優彈性房價最高7折之優惠，一晚房價最低NT$5,320起，含自助式早餐2客，住宿期間憑房卡再享館內餐廳消費8折優惠，以上價格需另加10%服務費。

不追星、不熬夜，跨年4天假就是要補好眠、充飽電、盡興玩，迎接2019全新開始。台南大員皇冠假日酒店推出府城旅遊三大攻略，自2018年12月28日至2019年元月2日止，凡預訂跨年3天2夜享最優彈性房價最高7折之優惠，入住一晚雙人房最低NT$5,320起。跨年府城旅遊攻略一：台南全新開頂雙層巴士走訪府城6處1級古蹟景點，從高處欣賞府城景觀，感受更是截然不同，搭配隨車專業導覽人員沿途解說，體驗台南古蹟的魅力。攻略二：重返30年代搭船遊運河，不同視角欣賞台南的美。以安億橋碼頭為起點，全航段行經12座橋樑，且經過安平遊憩碼頭、舊安平海關、林默娘公園、德陽艦園區等景點，傍晚從水上欣賞安平夕陽，夜間欣賞河岸與橋樑繽紛燈光，感受別具風情。

攻略三：鐵馬遊府城，好玩又環保。旅行就該放慢速度，用心感受，酒店提供免費自行車，可於清晨沿著鹽水溪堤防自行車道騎乘，享受大口深呼吸的芬多精滋養；午後前往安平樹屋或是安平古堡，來一趟歷史懷舊古都尋禮，細細品味屬於安平特有的文化之旅；傍晚時刻前往漁光島漫步海岸線、踏海浪、賞夕陽、玩沙雕或是在日落塔拍網美照等，都能讓人心情莫名的平靜、舒暢。今年跨年就該這樣好好享受，府城旅遊攻略一次全滿足。

台南安平第一個全新打造興建的五星級國際連鎖酒店品牌「台南大員皇冠假日酒店」， 231間客房皆精選英國皇室認證御用的斯林百蘭名床、多款安睡之選枕頭，以及義大利貝佳斯SPA美膚名牌的沐浴用品，充分享受品味的雅謐時光。酒店停車場設有台南第一家在停車場設有4座Tesla特斯拉充電站，讓您的旅遊也能環保又減碳。即刻預訂06-391-1858，地址：台南市安平區州平路289號。