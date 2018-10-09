型男主廚到開元 施易男打造浪漫料理

為提供店家們更多料理、甜點及飲品的創意靈感，開元食品首次以雙廚概念，由開元技師群及手信坊主廚等，搭檔素有「甜點王子」稱號的藝人施易男，一起在開元創意中心拍攝一系列「型男主廚到開元」料理影片，透過長春專用脂系列商品的應用，製作了「雙風味水果蓋奶」、「不能莓有妳」、「桃小町」及他最拿手的「浪漫玫瑰馬卡龍」。影片中，施易男還大方分享凍齡的小秘訣，就是要保持健康的飲食習慣，以及因為迷上做甜點，他總能在過程中得到滿滿正能量，讓身心靈都能得到最佳滋養！

開元食品推出的長春專用脂系列商品，用不同的顏色包裝來簡稱代表不同的做法的專用脂，以濃稠度適中、化口性佳、容易操作，長期受到店家們的喜愛。此次特別邀請甜點王子施易男拍攝一系列「型男主廚到開元」影片，每支影片分別以店家們最熟悉的長春專用脂系列包括紫、綠、桃、黃色包裝的長春專用脂，製作出兼具視覺與美味的飲品、料理與甜點。

在這系列影片中，施易男分享對於長春商品的美好使用感受，整個拍攝過程中，已得到甜點證照的「施老師」不但展現出專業架勢，也跟主廚們輕鬆分享彼此的料理經驗，並一起完成一道道令人驚艷的作品。當天在拍攝現場，常可聽到「施老師」忍不住就哼上幾首浪漫情歌，運用長春專用脂系列商品做料理有多快樂，從現場飄揚的旋律就是最溫柔的證明。

乳香濃醇的視覺系美味蔬食餐

除了常保心情愉快外，一直保有男神形象的施易男也很重視健康的飲食，首先，施易男與開元技師Wendy共同手做「不能莓有你三明治」搭配時下超夯的「熔岩起司溫沙拉」，三明治中以煮熟馬鈴薯過篩加入「長春(綠)烹調專用脂」增加滑順與綿密口感，拌勻揉成泥，疊上酪梨、草莓，即成為美味的沙拉三明治，再同樣以可以靈活運用於料理中的「長春(綠)烹調專用脂」，做成像瀑布般的熔岩起司醬，淋在生菜上，就成了一道滿足眼睛和味蕾的輕蔬食套餐，運用小巧思就能讓顧客發出驚嘆聲。

和風拂面「桃小町」 淡淡清爽柚子香草香

甜點一向是長春專用脂最擅長表現的部份，此系列影片特別邀請了手信坊的扛壩子-溫湘棠（六叔）與施易男攜手合作帶有江戶時期和菓子風尚的「桃小町」，以打發後口感綿密、支撐性佳的「長春(桃)蛋糕專用脂」和新鮮檸檬皮碎做成軟滑內餡，再夾入柚子果肉，兩人再一起用巧手把餅皮收合，即成為口感清爽、秋意十足的和果子夢幻逸品。

少女心噴發 冰淇淋口感奶蓋茶

第三道飲品，是施易男與開元技師Patty一起創作以「長春(紫)打發專用脂」做奶蓋打發奶泡的「雙風味水果蓋奶」，施易男邊做邊分享：「長春打發的奶泡綿密細緻，重點是不易消泡，喜歡奶霜口感的我，就可以慢慢地享用，心情也跟著幸福洋溢了起來，自然就能凍齡囉！」這道飲品店家很容易做，隨手可得的食材，就有冰淇淋口感的PRO級飲品。

玫瑰馬卡龍 演繹口感與視覺雙重享受

最後壓軸上場的來了！施易男示範他最拿手的「浪漫玫瑰馬卡龍」，談到甜點就樂不可支的「施老師」說：「我很喜歡玫瑰花既雅亦豔的風情，特別是它的香氣，紓壓又撩人，為了讓甜點擁有真實的玫瑰香氣，我曾為了幾滴花香，花了萬把塊買玫瑰精露，光是聞香就覺得很浪漫極了呢！」

在製作內餡的部分，他選擇苦甜巧克力佐覆盆莓，除了中和馬卡龍本身的甜味，讓味蕾感受不同層次，也像愛情有苦有甜的奇妙滋味。再以「長春(黃)甜點專用脂」做成口感濃郁的軟滑內餡，最後灑上玫瑰花瓣盤飾，演繹口感與視覺的雙重享受，推薦甜點師們就在這秋涼時分，在店裡做這一款「浪漫玫瑰馬卡龍」，讓顧客泡上一壺茶，靜靜享受下午茶的甜蜜時光。

透過做甜點的幸福 把快樂分享出去

在製作甜點的過程中，施易男沉醉其中，不僅是型男，更散發出職人的光彩，熟練地與師傅交流、討論，不時哼唱著「小幸運」，彷彿也為自己定義：「我很幸運能與烘焙結緣，開啟了不同的人生，特別是製作甜點時能讓心靜下來，對我而言也是種紓壓，當作品完成時會萬分喜悅，所以我想把這種幸福感分享給大家，未來也在構思規劃甜點教室與店舖等可能性。」

熬夜研發浪漫玫瑰馬卡龍

幽默親切的施老師，在開元創意中心和技師群及主廚們共同創作度過愉快的一天，同時，他也深情地向所有對做烘焙有興趣的店家們喊話：「甜點教會我許多事！包括了耐心等待及永不放棄！」為了拍攝這一系列美味又好吃的料理，施易男特別抽空還熬夜研發配方，就是希望能將對甜點的熱愛，分享給粉絲及店家。尤其推薦開元食品推出的長春專用脂系列商品，這系列商品有不同的配方，乳香濃郁、抹面光澤佳、穩定性高，使用者可針對不同餐飲作選擇，簡單輕鬆提昇作品的成功度。更期待粉絲及店家發揮料理的無限可能，都能在料理的世界中找到幸福！

「型男主廚到開元」系列一之影片連結：https://ppt.cc/fuatjx