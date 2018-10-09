Folio Hotel台北大安  大放「藝」彩

旅行中實踐美學的最好方式，就是聆聽城市和藝術的對話。Folio Hotel台北大安今年秋天與富邦講堂合作推出「旅途藝隅」住房專案，入住旅客可參加「富邦講堂」秋季講座活動，近距離和藝術、設計領域的國際大師交流，激盪生活中的創意亮點，讓秋天的小旅行渲染藝術色彩。

「富邦講堂」為富邦藝術基金會於2000年成立，將藝術轉化為大眾語言，邀請國內外知名講者分享創作經驗，一年兩季的講座課程至今已舉辦1,831堂，往往一開放報名就引起民眾廣大回響。今年秋天旅客凡於10-11月入住Folio Hotel台北大安，即可參加當月「富邦講堂」講座並保有限量VIP席次。

今年秋季講堂以「顏色」和「文化」為主軸，邀請國際大師來台開講，並且分別於10-11月進行4場講座，帶旅客聆聽講者如何靈活運用色彩展現文化創意。10/19舉辦的《摘彩虹的人─100種顏色的存在感》，由法國建築師Emmanuelle Moureaux依循「色切」的創作軸心，從建築結構、室內設計、戶外廣場等場域，牽引出系列顏色計畫塑造空間的結構，表達生活情境及語言。日本劇作家小山薰堂則是繼今年上半年來台後，再度於11/8主講《創意企劃下一步─湯道文化》，以近年日本興起的沐浴文化：湯道(Yudo)，隨茶道、花道積累的人文厚度，逐步顯影日本人生活寫照，看小山先生如何讓習以為常的作息，內化為文化記憶，帶來生活中全新的體驗。

在資訊漲潮的時代要如何收納個人情報、自造風向，CINRA. Inc創辦人杉浦太一將在11/17《文化理想值─打造全方位媒體》分享產業脈動。11/24將由good design company創意總監水野學以《不失序的設計─靈感管理術》為主題，講述追求品牌形象的世代，該如何重質又重量累積品味與眼光。

Folio Hotel台北大安長期與富邦藝術基金會合作並推廣「讓藝術走入生活」的理念，不僅於旅館內展出眾多藝術展品，更邀請各國藝術家於旅館內駐點創作，也為許多旅客留下美好記憶。想參加「富邦講堂」限量VIP席次的旅客，可至Folio Hotel台北大安官方網站https://www.folio-hotels.com/daan/ 預定報名，或撥打預約專線02-6626-0658訂房及報名。