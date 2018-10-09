研究：全球暖化破壞生態也傷「心」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）聯合國甫公布了令人驚心的全球暖化前景，不只生態遇劫，一項由麻省理工學院所做的研究顯示，月均溫上升恐怕也會使人類出現心理疾病。

CNN報導，數據顯示，從1850年有紀錄以來，全球溫度已較1850至1900年間上升了攝氏1度。研究人員將美國疾病管制預防中心（US Centers for Disease Control and Prevention）行為風險因素監控系統（Behavioral Risk Factor Surveillance System）近200萬名美國民眾的心理健康數據，與2002至2012年間每日氣象資訊進行彙整分析，檢視此期間內，民眾針對自我心理狀況的調查情況，從而探究壓力、焦慮、憂鬱等情緒問題是否與氣候問題相關。

研究從三個角度分析數據，首先以30天為期，檢視每月均溫與雨量對心理健康的影響。結果發現，月均溫攝氏30度以上時，出現心理狀況的機率，較月均溫25至30度時高出0.5個百分點。

再者，探討長期暖化對個別城市民眾的心理健康影響。結果顯示，5年以來增溫1度的城市，心理疾病案例增加了2個百分點。

最後，研究人員檢視了卡翠娜風災（Hurricane Katrina）對災民的心理衝擊。結果顯示，受災地區的心理疾病出現機率較其他未受災地區高出了4%。

威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）全球衛生機構（Global Health Institute）Jonathan Patz教授表示，該研究呼應了他針對威斯康辛密爾瓦基市（Milwaukee）醫院，17年來住院狀況與熱浪關聯性的研究。在此期間內，高溫特別容易使人出現自殘、自殺等傾向。

研究結果8日發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。