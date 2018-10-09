臺灣證券交易所公布107年9月份集中交易市場之證券商電子式交易（含網際網路、語音及DMA）成交金額為29,359億元，比107年8月份之35,399億元，減少6,040億元，減少幅度為17.06%；成交筆數占市場成交比率為62.07%，比107年8月份之61.51%，增加0.56%；成交金額占市場成交比率為60.76%，比107年8月份之61.43%，減少0.67%。

另統計包含櫃檯買賣交易市場之證券商電子式交易（含網際網路、語音及DMA）金額為36,407億元，比107年8月份之44,745億元，減少8,338億元，減少幅度為18.63%；成交筆數占市場成交比率為62.99%，比107年8月份之62.43%，增加0.56%；成交金額占市場成交比率為61.36%，比107年8月份之61.88%，減少0.52%。

有關107年9月份集中交易市場證券商電子式交易成交金額前五名分別為元大、凱基、富邦、美林及永豐金證券，金額分別為3,490億元、2,570億元、1,822億元、1,716億元及1,400億元，占所有證券商電子式交易成交金額比率分別為11.89%、8.75%、6.21%、5.84%及4.77%。

另統計包含櫃檯買賣交易市場之電子式交易成交金額前五名則分別為元大、凱基、富邦、美林及永豐金證券，金額分別為4,431億元、3,170億元、2,338億元、2,025億元及1,802億元，占所有證券商電子式交易成交金額比率分別為12.17%、8.71%、6.42%、5.56%及4.95%。