新北能源雲　智慧節能我最行

新北市政府教育局今(9)日於林口國中辦理「 新北能源雲啟用儀式」，邀請呂副市長蒞臨，親自啟用能源雲系統， 透過能源雲系統功能模組的操作，呈現智慧校園的成果， 第一階段完成50校，預估每年將省下120萬電費， 全部完工後預計每年可省下500萬電費。

本次活動藉由能源管理系統的啟用儀式，展示能源雲即時監控、 能源需量控制的功能模組，強調「智慧．節能．永續」 的新北能源雲，除了基本的節能管理系統之外， 更進一步增加了用電數據的偵測與搜集， 依學校實際需求設定警報顯示內容，並提供簡訊及E- mail即時通知， 讓系統主動告訴管理員在不該有耗電量的時間是否有用電， 以達到智慧管理之效；能源雲也提供了環境監測功能， 透過環境感測裝置收集像PM 2.5/10、溫度、溼度環境資訊數據， 讓學校師生在第一時間內掌握環境現況，打造安心校園。

本局自104年開始引入「節能績效保證專案」、 並培訓本市校園能源管理師，透過汰換老舊燈具、 系統性化的專業培訓，協助學校降低能源支出， 以落實節能減碳工作。從107年開始至109年， 在新北市299所學校建置能源管理系統，透過智慧化管理、 大數據的蒐集、能源可視化等策略，妥善規劃日常能源使用， 提高校園能源有效運用，以達到能源善用、環境永續之成效。

局長林奕華指出，教育局配合國家前瞻計畫及科技時勢， 透過科技化管理，打造智慧校園，以有效能源管理及減低人力負擔。 工程及環境教育科科長劉美蘭也指出， 新北能源雲除了智慧管理之外，藉由大數據的蒐集、提供k- 12能源教育教材，希望分享本市能源教育經驗、 以達教育共好之交流。