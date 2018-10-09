教育界「奧斯卡」 新北奪4金3銀冠全國

新北市獲得教育部教學卓越獎的團隊今(9)日於新北市政會議獻獎，今(107)年推薦12校參加，榮獲4金3銀之佳績，奪得金質及銀質獎總數更是全國之冠，展現新北學校多元特色與精緻課程。

今年得獎團隊分別為新北市私立南山高級中學、新北市三峽區介壽國民小學、新北市萬里區野柳國民小學及新北市深坑區深坑國民小學附設幼兒園等4校奪得金質獎；新北市立豐珠國民中小學、新北市鶯歌區鳳鳴國民小學及新北市新店區安坑國民小學附設幼兒園等3校奪得銀質獎之殊榮。

私立南山高中設計「模聯創峰會」，透過模擬聯合國活動使學生具備團隊合作與組織分工的能力，並將國際素養與人文關懷的精神導入課程內容；豐珠國中小是一所中途學校，教學團隊以「大山與小腳ㄚ-綻放Shiny SMILE」為主題，藉由戶外教育帶領孩子自我挑戰、運用數位學習讓孩子分享改變，並在服務學習過程中重建自我價值。

介壽國小以雲端蝴桂為主題，從介壽彩蝶園出發探索蝴蝶生態，並發展跨語文、綜合、自然及藝術與人文領域等特色課程，學生小雅(化名)，說話很小聲也沒有自信，剛開始害怕昆蟲，到能夠讓蝴蝶幼蟲在手上吃葉子，帶羽化的蝴蝶放飛，並在特教班的學校運動會走秀表演中，背上了蝴蝶翅膀，當排頭喊口令整隊。海洋教育是野柳國小最鮮明的校本特色，規劃跨領域體驗，關注在地的海洋生態，有位常缺課的中輟生，因為食農課程需照顧芋頭，為了每天早上幫芋頭抓蟲而來學校，自己上網找資料觀察研究，並且透過獨木舟和海泳課程的參與，開始愛上學習。野柳國小全校都是環境生態小小解說員，成為具備世界觀永續行動的海洋之子。

鳳鳴國小以防災教育為主軸，自創 SSASS 創新教學模式(Search搜尋高手、Story 發想故事、Activity 創客動手、Share分享合作、Spread 推廣撒種)，讓防災知識深植鳳鳴孩子的心。宗宗(化名) 因多次開刀，手部肌耐力不足無法正確握筆寫字，升上高年級使用平板學習防災課程，讓他的想像力無限奔馳，跟老師一起設計許多防災遊戲，自己找不同的APP做遊戲測試來分享。在今年2月6日花蓮地震後，鳳鳴國小低年級孩子將他們的撲滿捐給受災的人，寫卡片慰問受災與救災人員將愛傳出去，小小的心靈已種下愛的防災種子。

深坑國小附設幼兒園以「深坑老街」為課程規劃主軸，以「認識」、「關懷」、「守護」及「創新」等4個課程核心深化學習，引導幼兒以積極行動參與家鄉改造。藉由景美溪的課程，孩子開始想為什麼景美溪沒有魚蝦？為什麼溪水不清澈？為什麼有垃圾？孩子實地探訪鄉土，讓家長們看到孩子對環境關懷的學習轉變。新北市安坑擁有多棵百年老樹，因此安坑國小附設幼兒園決定由校內的百年老樹出發，向外探索在地人文（含百年老廟公館崙福德宮及安康森林公園），發展特色課程，激發幼兒主動探索問題和嘗試解決問題，透過探索樹實地探訪社區，孩子走入社區倡議種樹愛地球的重要。

教育局長林奕華表示，教學卓越獎一直被視為是教育領域的「奧斯卡」，今年新北團隊推薦12校參加，獲得4金3銀的佳績，期盼持續鼓勵教師專業成長，透過團隊合作激盪各校創新教學模式，為新北教育灑下更多種子，以跨領域及跨科目學習，繪製各校學生圖像及校訂課程，迎接十二年國教新課綱，兼顧學生基本學力及學以致用的能力。

新北市長期深耕學校多元學習課程，鼓勵學校以學生為主體，引入社區人力、物力資源，系統化發展亮點特色課程。此外，更率全國之先推動創客教育向下延伸，以「實作」、「創意」、「整合」及「自學」做為創客教育理念，連結市府各局處資源，讓全市師生享受動手做、趣味學的創客體驗，將創客能量從校園擴散至各角落。新北市教育吸納許多新興課程，不單將技職教育延伸至國小，也宣布在108新課綱推展時將資訊教育向下延伸至一年級，讓每個孩子強化邏輯能力，並增強未來社會之競爭力。