2018臺灣能潔能科技創意實作競賽  瑞芳高工榮獲銀牌

基於『把夢想化為實際行動，讓自己成為改變世界的力量』之信念，瑞芳高工資訊科四名學子，把平時上課時所發現的校園能源浪費問題，運用課堂所學的專業知識，設計製作出一套『校園能源雲端智慧管理系統』，並於2018臺灣能潔能科技創意實作競賽中榮獲銀牌獎與三萬元獎學金。

潔能科技競賽為教育部與經濟部指導，國立科學工藝博物館與潔能應用人才培育計畫辦公室共同辦理之全國性競賽，由原先的全國能源科技競賽更名而來，至今已是第八屆，而瑞芳高工資訊科專題團隊在這八屆連續參賽，年年都有不錯成績，今年在205個參賽隊伍中，勇奪全國第二名，全校師生都同感光榮與興奮。

競賽指導老師資訊科主任陳思亮說，此次的得獎作品，係為學生聽到學校因用電超過與台電固定契約用量，而遭到台灣電力公司罰款，且觀察到校園幅員廣大，區域也很多元，造成能源管控諸多不便，讓節能工作有心無力，所以決心創作此系統，協助學校解決問題。

本專題作品可分為軟體設計與硬體開發兩大部分，結合Arduino、ADC、Python、XAMPP等軟硬體技術，先以界面轉換器將學校電表的讀值傳至微算機進行運算處理，再利用網路模組使用有線或無線的方式，將值傳遞至學校的伺服器中，再利用程式轉換為網頁，方便學校進行能源管理，而且利用電腦隨時監控，有異常或浪費均能提醒校方，即時處理以減少能源消耗，十分方便。

瑞工顏龍源校長說到：『務實致用為技職首要教學目標』；而讓學生運用專業所學解決、改善生活問題，並進而創造學子成功的經驗，更是瑞芳高工對在校學子教育上的不變堅持與努力方向，學生的優異成績，也代表學校的努力獲得肯定。

得獎學生受訪時，難掩喜悅的笑容說到:「希望有了他們的作品，學校從此可以不在被台電罰款，能源也能得到更有效率的應用」。未來他們將持續努力學習，好為能源短缺與環境惡化的台灣，盡一己之力。