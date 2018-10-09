NASDAQ近12個月每股盈餘再創近十季新高

近期美國經濟數據表現仍佳，成為美股的有力支撐。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，根據Bloomberg資料統計，美國NASDAQ-100指數近12個月每股盈餘的表現，不僅近兩年維持上升趨勢，今年第四季更有望來到99.42美元，再創近十季新高。因此，樂觀的獲利展望，相信將有利於美國科技股後續表現。

儘管中美貿易衝突延續，國際地緣政治風險干擾，今年以來美股仍保持上揚趨勢，主因仍來自強健的基本面。粘瑞益觀察，近期的經濟數據，美國8月ISM製造業指數一度升至61.3，創2004年新高，9月雖降至59.8，但仍在長期相對高位，顯示製造業景氣暢旺；此外，8月非農新增就業人數達20.1萬人優於預期，平均時薪年增2.9%，創2009年來最高，亦凸顯就業市場依然強勁，再加上近期消費者信心續揚、通膨溫和增溫，符合預期，均顯示美國經濟仍佳，基本面仍是美股有力的支撐要素。

除了經濟數據外，粘瑞益也指出，受惠於新創科技的延伸運用，美國科技業在AI人工智慧、雲端運算、大數據、電商、智慧型行動裝置等趨勢產業持續成長與擴散，企業獲利表現不俗，繼上半年亮眼的財報表現後，預估下半年的獲利仍然續佳。根據Bloomberg資料統計，截至10月4日止，以科技股為主的美國NASDAQ-100指數，近12個月每股盈餘的表現，不僅近兩年維持上升趨勢，今年第四季更有望來到99.42美元，再創近十季新高。由此樂觀的獲利展望，預期亦有利於美國科技股後續表現。

近期外在的干擾因素，除中美貿易戰之外，在9月美國升息以及歐洲央行將於10月起減少購債下，10月起全球流動性呈現收縮，加上近期受經濟數據及通膨預期影響，美國10年期公債殖利率於10月初自3.0%附近一度躍升至3.2%左右，資金成本與流動性令市場略感擔憂，短線或影響美股震盪，但粘瑞益認為，由於美歐央行行動均符合預期，加上美債殖利率上揚應屬暫時性的負面影響，因此預估應為短線干擾，基於基本面及獲利表現之下，美國科技股中長線仍有獲利空間，近期若有拉回反而是逢低布局機會。

粘瑞益建議，看好美國科技股未來發展的投資人，可選擇富邦NASDAQ(股票代號：00662)，交易最為方便，且可聚焦於科技類股，同時掌握獲利成長及市場主流趨勢。此外，極短線的投資人亦可透過富邦NASDAQ正2(股票代號：00670L)或富邦NASDAQ反1(股票代號：00671)，作為槓桿操作的工具，適度操作以掌握行情。

NASDAQ-100指數企業獲利表現

資料來源：Bloomberg近12個月每股盈餘資料、富邦投信整理；資料日期：2016Q2~2018Q4，2018Q4為預估值。