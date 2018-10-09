「青春無敵學生方案」月繳$488上網吃到飽

中華電信針對學生族群推出單門號月繳488元，即享上網吃到飽、網內每通前十分鐘免費講的「青春無敵學生方案」，近二個月來獲學生族群廣大迴響。除了讓客戶輕鬆享受超快網速、超值優惠，青春無敵學生方案更要讓年輕族群盡情展現創意與活力！中華電信於日前舉辦「翻轉青春我最照」創意活動，號召年輕世代發揮想像力，於中華電信門市拍攝象徵「翻轉」的創意照片，在Instagram社群平台上傳打卡，並寫下指定留言(#青春無敵、#488翻轉你的期待、#網速實在太快了)，就有機會抽中威秀電影票2張(共50名)，活動期間至107年10月31日止。

「翻轉青春我最照」活動推出後，已有近三百位來自全台各地的網友熱情參與，串聯上傳在中華電信全台門市裡的創意「翻轉」照片，更引起百萬粉絲關注！只要上Instagram搜尋「#488翻轉你的期待」，不論是硬底子倒立、翻筋斗、電修合成、顛倒拍攝樣樣來，百變的創意已掀起網路熱烈討論。現在就拿起手機，大方展現活力與創意，趕上這波翻轉潮流！活動請詳參emome網站。

另外，中華電信「青春無敵學生方案」也提供超值的購機方案，月繳588元，除享上網吃到飽、網內每通前十分鐘免費講，多款熱門獨家手機Samsung Galaxy J8、Sony Xperia XA2、電競專屬ROG Phone暢玩遊戲控制組，均享專案優惠價！獨家SUGAR C12更只要1,500元輕鬆帶回家。當然，果迷學生最愛的iPhone XS、XS Max、Apple Watch Series 3 GPS+Cellular也能輕鬆搭配。「青春無敵學生方案」詳情請參考https://www.cht.com.tw/home/campaign/forstu