獅城風情在故宮南院  新加坡月6日熱鬧展開

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「2018故宮亞洲藝術節 – 新加坡月」10月6日在故宮南院開幕，今年聚焦獅城「新加坡」，將以文化展覽、講座、文化體、驗電影及美食市集等，生動呈現獅城多元文化的內涵。

國立故宮博物院院長陳其南表示，本次故宮與新加坡駐台北商務辦事處合作，向新加坡商借、購買並空運來台，復刻當地社區遊樂場及娘惹文化獨有長桌宴、可峇雅服飾供民眾實際體驗外，也邀請新加坡的舞團、講者來台演出或分享教學，深度呈現新加坡的風采。

故宮南院園區的廣場上也早已妝點完畢，戶外休息區的「噴水魚尾獅」造型吸睛，吸引不少家長攜小朋友前往體驗拍照。

「新加坡兒時回憶」大型藝術氣墊裝置及噴水魚尾獅由新加坡國家博物館及新加坡旅遊局慷慨出借，民眾不必出國，到故宮南院即可與新加坡經典地標合影，並同步感受新加坡人共有的兒時樂趣。

新加坡月將持續1個月，美食市集邀請新加坡主廚指導萬能工商餐飲科學生製作娘惹糕、摸摸喳喳、椰絲椰絲球及玫瑰冰奶等「新式點心」，活動期間週六、日與其他南洋美食限時、限量開賣。

配合新加坡月活動，故宮南院自10月6日起至11月4日，延長開館時間至晚上7點，下午4點後免費參觀，園區接駁車及停車場免收費至12月31日止。

戶外休息區的「噴水魚尾獅」造型吸睛（圖片來源：國立故宮博物院）

展覽內部（圖片來源：國立故宮博物院）